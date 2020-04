Hacker-Gefahr: Source-Codes von CS:GO und Team Fortress 2 geleakt

Unschöne Nachrichten für Valve und zahlreiche Spieler: Im Internet ist der Source-Code von Counter-Strike: Global Offensive und Team Fortress 2 aufgetaucht. Für offizielle Server gibt es jedoch eine erste Entwarnung.

Aktuell ist Counter-Strike: Global Offensive beliebter denn je. Der Leak könnte der Popularität kurzfristig eventuell schaden.

Mit täglich über einer Million gleichzeitigen Spielern ist Counter-Strike: Global Offensive zum aktuellen Zeitpunkt beliebter als jemals zuvor. Ein neuer Leak könnte dem Shooter jedoch nun schaden. Im Internet, so berichten mehrere Reddit-Beiträge, sind die Source-Codes (Quellcode) von Counter-Strike: Global Offensive und Team Fortress 2 geleakt worden. Untern Spielern sorgt diese Nachricht für jede Menge Sicherheitsbedenken.

Der Source-Code beider Spiele wurde am 22. April 2020 in einem Torrent-Netzwerk online gestellt. Mithilfe des Codes können findige Nutzer Schwachstellen im Spiel entdecken und diese entsprechend ausnutzen. Dies gilt sowohl für mögliche Cheattools als auch für die Einbindung von Schadcode, welcher Unbefugten Zugriff auf euer System gewähren könnte.

Laut aktuellen Informationen handelt es sich jedoch in beiden Fällen um einen älteren Source-Code. Bei Counter-Strike: Global Offensive basiert dieser auf dem Patch-Stand von "Operation Hydra", bei Team Fortress 2 handelt es sich um das "Jungle Inferno"-Update. Es geht demnach um die Jahre 2017 und 2018.

Valve hat den Leak via Twitter für beide Spiele bestätigt. Der Entwickler gibt jedoch im selben Atemzug Entwarnung: Für Counter-Strike: Global Offensive bestehe zum jetzigen Zeitpunt keine Gefahr. Dennoch rät das Team dazu, die offiziellen Server zu verwenden. Wer auf privaten Server spielt oder eine ältere Version des Shooters nutzt, sollte weiterhin Vorsicht walten lassen.

We have reviewed the leaked code and believe it to be a reposting of a limited CS:GO engine code depot released to partners in late 2017, and originally leaked in 2018. From this review, we have not found any reason for players to be alarmed or avoid the current builds.