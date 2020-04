CoD: Warzone - Cheater bekommen ihre eigene Medizin zu schlucken

Cheater stellen nach wie vor ein großes Problem in Call of Duty: Modern Warfare da. Auch im Battle Royal-Ableger Call of Duty: Warzone beschweren sich viele Spieler über unfaire Tode durch automatische Kopfschüsse oder Wallhacks. Entwickler Infinity Ward reagiert nun mit kreativen Maßnahmen.

In Zukunft dürfen Cheater in CoD: Warzone nur noch gegen Gleichgesinnte antreten.

"CoD: Warzone"-Cheater werden in eigene Lobbies verbannt

Sowohl in Call of Duty: Modern Warfare, als auch in Call of Duty: Warzone, stellen Cheater ein großes Problem dar. Es gibt zahlreiche Beschwerden über unfaire Hilfsmittel, die für ein verfrühtes Ableben der rechtschaffenen Spieler sorgen. Nun werden Spieler, die des Betruges verdächtigt werden, nur noch gegeneinander antreten dürfen.

Entwickler Infinity Ward stellt auf Twitter eine Lösung vor. In speziellen Cheater-Lobbies dürfen die Schummler endlich testen, wessen Aimbot am präzisesten ist, und welcher Wallhack die größte Reichweite hat.

Zusätzlich bekommen Spieler nun direktes Feedback, wenn jemand, den sie gemeldet haben, gebannt wird. Weiterhin werden zusätzliche Ressourcen in die Bekämpfung der Betrüger gesteckt. In Kürze sollen Cheater zudem direkt in der Killcam oder im Beobachter-Modus gemeldet werden können.

In den Kommentaren auf Twitter freuen sich die Nutzer, über die kreativen Maßnahmen. Einige würden einem Cheater vs. Cheater-Match sogar gerne zusehen, um zu erfahren, wer der beste Betrüger wird.

Wer sich erwiesenermaßen als Cheater herausstellt, bekommt jedoch keine eigene Lobby, sondern wird gebannt. Erst letzte Woche gab Infinity War bekannt, mehr als 70.000 Spieler gesperrt zu haben. Da vor allem PC-Spieler unfaire Hilfsmittel nutzen, schalten einige Konsolenspieler sogar das Crossplay zwischen den Plattformen ab, um in Frieden zocken zu können.

Die neuen Maßnahmen helfen hoffentlich dabei, das Cheater-Problem von CoD: Modern Warfare und CoD: Warzone in den Griff zu bekommen. Die Cheater-Lobbies fühlen sich zumindest nach ausgleichender Gerechtigkeit an. Was haltet ihr von Infinity Wards Plan? Schreibt es uns in die Kommentare.