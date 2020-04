Assassin's Creed: Spieler entwickelt cooles Zukunftsszenario mit Sniper

Bis das nächste Assassin's Creed erscheint, wird es noch einige Zeit dauern. Während die meisten Fans darauf warten, dass Entwickler Ubisoft das geleakte Wikinger-Setting bestätigt, hat ein Reddit-User eine ganz andere Idee: Er könnte sich auch vorstellen, einen Assassinen-Scharfschützen in der Zukunft zu spielen.

Reddit-User Amino-Jack glaubt, dass ein moderner Assassine auch moderne Waffen verwendet. Eine erste Zeichnung für das Zukunfts-"Assassin's Creed" hat er gleich mitgeliefert.

Assassin's Creed: Modern Warfare - Fan präsentiert cooles Bild

Das letzte Assassin's Creed führte ins antike Griechenland, aber wohin soll es im nächsten Assassinen-Abenteuer gehen? Während die jüngsten Leaks auf die Wikinger hinweisen, könnten sich die Fans auch das Mittelalter oder feudales Japan vorstellen.

Sollte Entwickler Ubisoft doch entgegen aller Erwartungen das nächste Assassin's Creed in der Zukunft spielen lassen, hat Reddit-User Amino-Jack schon ein passendes Cover dafür. Die Zeichnung veröffentlichte er kürzlich im Forum und erhielt viel Anerkennung dafür von der Community.

Laut dem User würde der moderne Assassine statt einer versteckten Klinge ein Scharfschützengewehr bevorzugen und seine Opfer aus der Entfernung von Hochhäusern ausschalten. Die Fans spinnen das Konzept eines Assassinen-Scharfschützen gleich weiter, Gameplay-technisch könne sich der Teil vor allem an Spielen wie Sniper: Ghost Warrior oder Sniper Elite orientieren und über Kill-Cams mit "Slow Motion"-Schüssen verfügen.

Andere Fans wiederum gehen davon aus, dass der Look eines Assassin's Creed in der Moderne niemanden überraschen werde, schließlich sei Watch Dogs, Ubisofts Hacker-Abenteuer, die logische Fortsetzung der Assassinen.

„Watch Dogs ist das moderne Assassin's Creed ohne versteckte Klingen und Errinnerungsspeicher. Es gibt ein paar Easter Eggs, die beide in dasselbe Universum bringen“, schreibt beispielsweise Reddit-User TheConqueringEnigma.

In Japan, im Mittelalter, im kalten Norden oder doch in der Zukunft? Bisher ist nicht bekannt, wo das nächste Assassin's Creed spielen wird. Die Community beweist dennoch: Genügend gute Ideen gibt es noch reichlich. Was meint ihr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!