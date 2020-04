Die Erweiterung Wastelanders hat Fallout 76 neues Leben eingehaucht, auch die Rekrutierung von Begleitern hat dazu beigetragen. Mit dieser Möglichkeit stehen die Tore für einen altbekannten Fan-Liebling jetzt mehr als offen.

Dogmeat ist zwar schon aus früheren Fallout-Teilen bekannt, doch spätestens seit Fallout 3 hat er einen besonderen Stellenwert bei Fans der Reihe.

Der beste Freund des Ödländers: Dogmeat

Mit der neuen Erweiterung von Fallout 76 wird das Online-Rollenspiel endlich zu dem, was Fans sich immer gewünscht haben. Zum perfekten Glück fehlt allerdings ein beliebter Begleiter, der sich spätestens seit Fallout 3 in die Herzen der Fans gekämpft hat. Die Rede ist von Dogmeat.

In einem Subreddit zu Fallout 76 haben Projekt-Leiter Jeff Gardiner und Chef-Designer Ferret Baudoin jetzt Fragen der Community beantwortet.

Der User AzarianCouncil stellt dabei die Frage, ob es bald Haustiere geben wird, woraufhin Gardiner scherzhaft „Essbare?“ erwidert. Er fügt hinzu, dass, jetzt wo das Begleiter-System implementiert sei, ebenfalls Haustiere in das Spiel Einzug halten sollen.

Begleiter und bald auch Haustiere? Bei dieser Kombination liegt die Vermutung für den beliebten Fallout-Charakter natürlich nah. Gute Nachrichten also für Freunde des vierbeinigen Zeitgenossen. Auch Fallout 4 hatte in der Vergangenheit mit der “Wasteland Workshop“-Erweiterung Haustiere verpasst bekommen, die Spieler in Käfigen halten können.

Fallout 76 ist neben Fallout: New Vegas der einzige Teil des Fallout-Universums, der bisher auf den treuen Begleiter Dogmeat verzichten muss. Doch mit den neuen Plänen wird es nun mehr als Zeit, dass der beste Freund des Ödländers eingefügt wird.

Was meint ihr, sollte Dogmeat endlich auch in Fallout 76 verfügbar sein? Oder habt ihr einen anderen Lieblingsbegleiter? Erzählt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren.