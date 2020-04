Erinnert ihr euch noch an die Intellivision von Mattel? Als die Konsole im Jahr 1979 erschien, entwickelte sie sich zu einem echten Hit und zu einer ernsthaften Bedrohung für den Atari 2600. Nun erscheint eine Neuinterpretation der ehemaligen Kultkonsole, die mit exklusiven Vorbestellerboni lockt.

Schon bald könnt ihr die First Edition der Intellivision Amico vorbestellen.

Intellivision Amico: Kultkonsole kommt zurück

Viele Mini-Konsolen, die in den letzten Jahren als Neuauflagen ehemaliger Kultkonsolen erschienen, bedienen vor allem die Retro-Fans. Ihr Spielesortiment lässt sich nicht erweitern und die vorinstallierten Spiele sind genau auf dem Stand, auf dem sie schon vor 20 Jahren waren. Doch bei der Intellivision Amico ist dies anders.

Hierbei handelt es sich um eine komplette Neuinterpretation der Intellivision. Durch die Neonbeleuchtung und die neue Form sieht die Konsole deutlich futuristischer aus als das Original von 1979. Die kabellosen Controller, von denen jeder Konsole zwei beiliegen, sind nicht nur mit einem Farb-Touchscreen, sondern auch mit Mikrofon und Lautsprechern ausgestattet. Mit einer kostenlosen App soll es außerdem möglich sein, euer Smartphone ebenfalls als Controller zu nutzen.

Auch beim Spieleangebot hebt sich die Intellivision Amico von herkömmlichen Konsolenneuauflagen ab. Zu Beginn befinden sich sechs Spiele auf der Konsole. Wollt ihr mehr, könnt ihr aus dem sich stetig erweiternden Sortiment weitere Spiele erwerben. Bereits zum Launch sollen über 30 weitere Spiele erhältlich sein. Dabei handelt es sich sowohl um gänzlich neue Spiele als auch um Neuauflagen beliebter Klassiker, wie zum Beispiel Astrosmash, die mit einer aufpolierten Grafik daherkommen.

Die Intellivision Amico soll am 10. Oktober 2020 erscheinen. Ihr könnt die First Edition der Konsole aber bereits am 30. April bei Media Markt und Saturn für 279 Euro vorbestellen. Somit gehört ihr dann nicht nur zu den Ersten, die sich zum Launch ein Exemplar sichern können, ihr erhaltet auch exklusive Vorbestellerboni. Die First Edition beinhaltet neben einer graphitschwarzen Konsole auch noch eine nummerierte Amico-Lenticular-Sammelkarte, die vom Amico-Schöpfer Tommy Tallarico und Intellivision-Europa-Präsident Hans Ippisch persönlich unterschrieben wurde. Obendrauf gibt es noch die vier digitalen Soundtrack-Alben Earthworm Jim Anthology, MDK Soundtrack, Tommy Tallarico: Greatest Hits Vol. I und Tommy Tallarico: Greatest Hits Vol. II. Mit ihren interessanten Features und den exklusiven Vorbestellerboni dürfte die Konsole sowohl Neulinge als auch langjährige Liebhaber der Intellivision gleichermaßen ansprechen.

Die Intellivision war zu ihrer Zeit ein echter Hit. Nun erlebt die Kultkonsole mit der Intellivision Amico einen zweiten Frühling. Werdet ihr euch die Konsole vorbstellen? Schreibt es gerne in die Kommentare.