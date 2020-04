Im "Battle Royale"-Spiel Call of Duty: Warzone treffen die besten Spieler aufeinander. Wenn ihr allerdings in einer Lobby auf den Spieler RowdyRogan trefft, solltet ihr euch auf etwas gefasst machen. Trotz seiner fünf Jahre ist der Junge ein Naturtalent in CoD: Warzone - unabhängig davon, ob seine Eltern ihn den Shooter überhaupt spielen lassen sollten.

RowdyRogan ist erst fünf Jahre alt und schon jetzt ein Profi in CoD: Warzone.

CoD: Warzone - 5-jähriger Spieler lässt Profis alt aussehen

In CoD: Warzone könnt ihr auf die unterschiedlichsten Spieler treffen. Manche gewinnen mit einem Lenkrad, andere wenden "fortgeschrittene" Psychologie in CoD: Warzone an, manche beeindrucken selbst Entwickler Infinity Ward mit ihren Traum-Kills - und dann gibt es auch RowdyRogan.

Der Junge ist erst fünf Jahre alt und jetzt schon ein Meister in CoD: Warzone. RowdyRogan streamt seine Shooter-Leistungen auf YouTube und Twitch, erkämpft sich Preisgelder in Höhe von 20.000 Dollar und zockt zusammen mit Größen wie Esportler Swagg aus dem "FaZe Clan". Mit dabei ist aber auch immer sein Vater, der seinen Sohn in CoD: Warzone anleitet und berät. Im unteren Twitter-Video könnt ihr euch selbst einen Eindruck von seinen Skills verschaffen:

So beeindruckend die Leistungen von RowdyRogan auch sein mögen, muss berücksichtigt werden, dass es sich hierbei immer noch um ein fünfjähriges Kind handelt, das mit CoD: Warzone ein Spiel mit einer Altersfreigabe von 18 Jahren spielt. Das ist zwar nicht illegal, aber dennoch ein pädagogisch fragwürdiges Unterfangen.

Auch in den Kommentaren unterhalb des Videos loben die Fans einerseits das Können des jungen Spielers, kritisieren andererseits aber auch das Verhalten der Eltern. „Rowdy, du bist ein absolutes Biest! Aber Eltern Hallo! Ihr erlaubt ihm, in so jungen Jahren Doppel-Magnums zu benutzen?! Ihr solltet euch schämen!“, schreibt beispielweise Twitter-User Empire C6.

CoD: Warzone erschien am 10. März 2020 für PS4, Xbox One und PC, als Modus von CoD: Modern Warfare und als eigenständiges kostenloses Spiel. Was sagt ihr zu der jungen Legende? Schreibt es uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!