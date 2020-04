Far Cry 3: Vaas-Schauspieler teasert ein Wiedersehen an

Mit dem "Far Cry 3"-Schurken Vaas Montenegro erschuf Ubisoft einen der beliebtesten Videospielbösewichte überhaupt. Eine Ursache für seinen Erfolg ist bestimmt sein Synchronsprecher Michael Mando. Genau dieser hat auf Reddit die Rückkehr von Vaas angeteasert.

Gibt es bald ein Wiedersehen mit Far Cry 3 Böswewicht Vaas?

Far Cry 3: Vaas ist los?!

Spider Man: Homecoming, Better Call Saul oder Orphan Black - der Schauspieler Michael Mando hat schon in vielen bekannten Produktionen mitgewirkt. Für Gamer dürfte seine wichtigste Rolle aber die von Vaas Montenegro in Far Cry 3 gewesen sein. Er sprach den Charakter nicht nur und stellte ihn dar, sondern war auch maßgeblich mit an seiner Entwicklung beteiligt.

Vaas ist zwar vollkommen wahnsinnig, aber auch wahnsinnig cool, weshalb er mit zu den beliebtesten Videospielbösewichten gehört. Aus diesem Grund wünschen sich viele Fans ein Wiedersehen mit ihm. Ein solches hat nun Michael Mando auf Reddit angeteasert.

In einer Fragerrunde auf Reddit, in welcher der Schauspieler Fragen zu Filmen und Serien beantwortete, fragte ein Reddit-User, ob die Zuschauer Mando in seinen anderen Rollen noch immer als Vaas erkennen würden. Mando antwortete darauf:

Vielen Dank! Vaas ist mein Spirit Animal. Der Charakter, den ich miterschaffen habe, wird mir immer wichtig sein. Ich werde noch immer als Vaas erkannt, und da ich noch immer viel Liebe für diesen Charakter empfinde, macht mich das sehr glücklich. Wer weiß, vielleicht werde ich schon sehr bald wieder in dieser Rolle sein? Vielen Dank fürs Zuschauen.

Michael Mandos Worte scheinen eindeutig und so hoffen die Fans, dass es für sie ein baldiges Wiedersehen mit Vaas gibt. Die Frage ist allerdings, wo dieses stattfinden wird. Möglich wäre es, dass Vaas in einem neuen „Far Cry“-Spiel wieder auftritt. Zwar starb er schon in Far Cry 3, aber hinsichtlich seiner Beliebtheit, wäre es nicht verwunderlich, wenn Ubisoft ihn einfach wiederbeleben würde. Vielleicht ist aber auch ein „Far Cry“- Film oder eine Serie in der Mache. Immerhin gibt es schon seit 2012 eine „Far Cry“-Miniserie mit Michael Mando als Vaas in der Hauptrolle.

Welcher Videospiel-Bösewicht seid ihr?

Die „Far Cry“-Fans hoffen darauf, dass Michael Mandos Kommentar wirklich ein Wiedersehen mit einem ihrer liebsten Bösewichte anteasert. Freut ihr euch auf ein erneutes Treffen mit Vaas? Schreibt es uns gerne doch in die Kommentare!