Von Jerusalem bis ins London des 19. Jahrhunderts: Die "Assassin's Creed"-Reihe hat schon jede Menge Szenarien und Geschichten abgedeckt. Aber welche davon ist die Beste? Das Publikum hat nun abgestimmt.

Zahllose Zeitepochen und Protagonisten hat Assassin's Creed schon erlebt. Einer hat sich ganz besonders eingeprägt.

Seit 2007 hat Assassin's Creed schon einiges erlebt. Obwohl die Spielereihe vergleichsweise noch relativ jung ist, sind schon Unmengen an Serienteilen erschienen, die unterschiedliche Zeitepochen, Protagonisten und Geschichten abgedeckt haben. Da stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage: Welche Geschichte konnte am meisten überzeugen? In einem Reddit-Beitrag haben die Nutzer ausführlich darüber diskutiert.

Assassin's Creed: Diese Geschichte fasziniert die Meisten

Der Reddit-Nutzer David_2424 hat laut eigener Aussage erst vor kurzem den Zugang zur "Assasssin's Creed"-Reihe mit Assassin's Creed: Odyssey und Assassin's Creed: Origins gefunden. Da er noch gerne mehr über das Universum erfahren möchte, hat er eine entscheidende Frage: Welches Spiel der Reihe hatte insgesamt die beste Geschichte zu erzählen?

Nun, eine eindeutige Antwort hat er nicht bekommen. Die verschiedenen Nutzer haben recht unterschiedliche Listen erstellt. Ein kleiner Konsens lässt sich dennoch finden: Die meisten Spieler haben offenbar die Ezio-Trilogie als beste Erzählung in Erinnerung behalten. Vor allem Assassin's Creed 2, aber auch Assassin's Creed: Revelations sind sehr oft in den Top 3 vertreten. Assassin's Creed: Brotherhood, der mittlere Ableger der Ezio-Ära, kann ebenso einige Sympathiepunkte verbuchen.

Ebenfalls ganz oben mischen unter anderem Assassin's Creed 4: Black Flag und Assassin's Creed 3 mit. Meist ganz hinten landet dafür Assassin's Creed: Syndicate. Der London-Abstecher der Reihe hat sichtlich wenige Fans. Die Einschätzung der Fans deckt sich weitgehend auch mit der spieletipps-Meinung.

Seid ihr die größten Experten? Dann beweist es!

Nun seid ihr gefragt: Welche Geschichte in Assassin's Creed konnte euch am stärksten überzeugen? Ist es ebenso das lange Leben von Ezio oder habt ihr einen anderen Protagonisten besser in Erinnerung? Verratet uns doch eure Meinung in den Kommentaren!