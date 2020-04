Wie die Überschrift schon vermuten lässt, handelt es sich hier um ein Wiedersehen mit dem Drogendealer Gerald. Sie legt aber auch nahe, dass dies das letzte Mal sein könnte, dass ihr Gerald trefft.

In GTA Online ist Gerald wieder da und hat euch sechs neue Missionen mitgebracht.

GTA Online: Kaum wieder da und schon wieder weg?

Gerald ist in GTA Online ein Urgestein. Ihn gab es schon zu der Zeit, als Missionen zum Beginn und zum Schluss noch eine Cutscene hatten und es GTA Online nur für die Xbox 360 und die PlayStation 3 gab. Seine letzte Mission für euch liegt bereits Jahre zurück, aber jetzt ist er wieder da und hat einen neuen Auftrag für euch: Ihr sollt ihm dabei helfen groß abzuräumen und außerdem sicherstellen, dass sein Drogenhandel und seine anderen kriminellen Geschäfte ohne Probleme über die Bühne gehen, da ein Abschwung auf den Schwarzmärkten zu einem Anstieg der Bandenkriminalität führen soll.

Die sechs Missionen die ihr in Gerald's Last Play bestreitet, sind allesamt abwechslungsreich und spannend. So müsst ihr zum Beispiel in der Mission „Um die Wurst“ ein Drogenrezept aus einem Schlachthaus stehlen. In den Missionen gibt es kein Zeitlimit und ihr könnt sie allein oder als Team bestreiten. Außerdem erhaltet ihr für jede Kontaktmission bis zum 29. April die doppelte Menge an Reputationspunkten und GTA-Dollar.

Um die Missionen von Gerald's Last Play zu spielen, müsst ihr im Pausemenü von GTA Online einfach nach den von Rockstar erstellten Jobs suchen und dort die Jobs auswählen, die mit "Last Play" beginnen.

Die neue Missionsreihe in GTA Online trägt zwar den Namen Gerald's Last Play, aber es bleibt abzuwarten, ob es sich hierbei tatsächlich um Geralds letztes Spiel handelt. Denkt ihr, dass er noch einmal auftauchen könnte? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!