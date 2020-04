Releases: CoD Modern Warfare 2 Remastered endlich auch für PC und Xbox One

Wenn ein Release unter dem Namen "Call of Duty" erfolgt, horcht die Community auf. Diese Woche erscheint nun Endlich CoD: Modern Warfare 2 Remastered auch für PC-Spieler und Besitzer der Xbox One. Was sonst noch diese Woche kommt, erfahrt ihr hier.

Die Releases der Kalenderwoche 18.

Daymare: 1998 | 28. April

PS4 / Xbox One

Daymare: 1998 hat bereits eine bewegende Geschichte hinter sich: Begonnen hat das Projekt einst als Fan-Remake von Resident Evil 2, ehe Capcom die Sache selbst in die Hand genommen hat. Aufgeben wollten die Entwickler ihr Spiel aber nicht und haben weiter an ihrer Vision eines modernen "Old School"-Horrorspiels gearbeitet. Auch in Daymare: 1998 spielt ein Forschungslabor mitsamt einer Bio-Waffe eine große Rolle, während ihr als Spieler in verschiedene Rollen schlüpft, um ein kleines Dorf vor fiesen Monstern zu bewahren.

Daymare: 1998 orientiert sich an den "Resident Evil"-Klassikern:

Nachdem die PC-Version von Daymare: 1998 bereits im letzten Jahr erschien, folgt jetzt der Release der Konsolenportierung. Hierfür haben die Entwickler sowohl an der Technik als auch an der Steuerung geschraubt. Inhaltlich gibt es jedoch keine Änderungen.

Gears Tactics | 28. April

PC

Gears of War als taktisches und rundenbasiertes Strategiespiel? Das ist definitiv eine Kombination, die so kaum jemand erwartet hätte - aber es gibt sie wirklich! In Gears Tactics trifft die brutale "Third Person"-Shooter-Reihe auf die strategischen Tiefen der XCOM-Marke. Als Gabe Diaz müsst ihr euren eigenen Trupp zusammenstellen und anschließend eure Taktikkünste in den rundebasierten Gefechten unter Beweis stellen. Die Entwickler versprechen jedoch, dass die Action und das hohe Tempo der Gears-Vorlage nicht zu kurz kommen soll.

Gears Tactics vereint XCOM mit dem Gears-Unviersum:

Die Handlung von Gears Tactics ist zwölf Jahre vor dem ersten Gears of War angesiedelt. Der Planet Sera wird von der Locust Horde angegriffen und lediglich ein kleiner Trupp ist dazu bereit, den Kampf aufzunehmen. Der Release von Gears Tactics ist zu Beginn nur für den PC geplant. Ob der Serienableger auch für die Xbox One oder Xbox Series X umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.

Moving Out | 28. April

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Umziehen ist sicherlich für die wenigsten Menschen auf der Welt eine Art Lieblingsbeschäftigung. Zur Hilfe kommen oftmals Möbelpacker, aber eventuell sollten diese nicht aus Moving Out stammen. Das (Couch-)Koop-Spiel von SMG Studio und DEVM Games lässt euch und drei Freunde bei zahlreichen Umzügen tatkräftig und physikalisch mehr oder weniger korrekt anpacken. Angesichts von Zeitdruck dürfte die Arbeit jedoch früher oder später ähnlich wie in Overcooked ein wenig chaotisch werden.

Als frisch gegründetes Umzugsunternehmen helft ihr zudem nicht bei nur kleinen Wohnungen aus. Später geht es auf Bauernhöfe, in Spukhäuser und sogar in die virtuelle Realität. Der Release von Moving Out findet übrigens von Start weg auf allen vier großen Plattformen statt.

Snowrunner | 28. April

PC / PS4 / Xbox One

Nach Schlamm kommt tiefster Schnee: Die Entwickler von Spintires: Mudrunner verlagern ihre Offroad-Simulation kurzerhand in die absolute Kälte. Das grundlegende Spielprinzip bleibt aber auch im Release von Snowrunner erhalten. Als virtueller Trucker, entweder alleine oder im Koop, müsst ihr wichtige und schwere Lieferungen von A nach B transportieren. Die Natur stellt euch jedoch vor zahlreiche Hindernisse, die euer Fahrzeug nur mit entsprechenden Werkzeugen und vorausschauender Planung bewältigen kann.

Einen klassisch linearen Weg soll es in den meisten Aufträgen nicht geben. Stattdessen sollt ihr in den Sandbox-Missionen kreativ werden und euch selbst irgendwie den Weg zum Ziel bahnen. Nach dem Release sollen übrigens noch DLCs mit neuen Trucks und Karten folgen. Unter anderem ist ein Seasonpass angekündigt.

Sakura Wars | 28. April

PS4

Sakura Wars von Sega vereint gleich mehrere, große Elemente der japanischen Videospielkunst: Action-Rollenspiel trifft auf Visual Novel trifft auf Dating-Simulation. Das Spiel ist während der Taisho-Ära von Japan angesiedelt und als neuer Kapitän Seijuro Kamiyama liegt es nun an euch, das Land vor vor einer dämonischen Bedrohung zu bewahren. Dabei gilt es jedoch, nicht nur kämpferisch einzugreifen.

Wie für die Reihe gewohnt spielen Dialoge eine wichtige Rolle. Zu Hilfe kommt das sogenannte dynamische LIPS-Dialogsystem, bei dem entscheidend ist, wie ihr eure Worte dem jeweiligen Partner übermittelt. Euer Verhältnis zu euren Mitstreitern wird anschließend Einfluss auf das Kampfgeschehen haben. Die Release-Version von Sakura Wars enthält nur die japanische Sprachausgabe mit verschiedenen Untertiteloptionen.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered | 30. April

PC / Xbox One

Lange Zeit waren es nur Gerüchte, aber mittlerweile ist es längst offiziell: Call of Duty: Modern Warfare 2 hat eine Neuauflage erhalten. In der Kampagne Remastered ist jedoch ausschließlich die Einzelspieler-Kampagne des Ego-Shooters enthalten. Der Multiplayer- und Koop-Modus ist nicht Teil des Pakets. Dafür aber gibt es eine optisch an vielen Stellen aufgewertete Kampagne, die euch - wie für die Reihe gewohnt - an zahlreiche, bleihaltige Orte führt.

Für die PlayStation 4 ist Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered bereits seit Ende März verfügbar. Nun erfolgt der Release auch für den PC und die Xbox One, bei dem sich inhaltlich nichts ändert.

Streets of Rage 4 | 30. April

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Auf dem Sega Mega Drive gehörte die "Streets of Rage"-Reihe zu den Fan-Lieblingen. Nach dem Konsolenausstieg des japanischen Konzerns ist es jedoch sehr still um die Brawler-Reihe geworden. Bis jetzt: Die Studios Lizardcube, Guard Crush Games und Dotemu haben sich zusammengeschlossen, um Streets of Rage 4 zum Leben zu erwecken. Dabei orientieren sich die Entwickler an der Vorlage und lassen euch entweder alleine oder im Koop-Modus prügeln.

Da es bekanntermaßen keine Sega-Konsolen mehr gibt, erfolgt der Release von Streets of Rage 4 auf dem PC und den drei großen Konsolen. Während die Spielmechanik nur behutsam angepasst wurde, hat sich optisch einiges getan. Streets of Rage 4 setzt auf einen handgezeichneten Stil mit möglichst flüssigen Animationen.

Legends of Runeterra | 30. April

PC / iOS / Android

Vom MOBA zum Kartenspiel: Mit Legends of Runeterra präsentiert Riot Games seine Vorstellung eines Hearthstone-Konkurrenten. Neben den Eigenheiten eines Kartenspiels ist vor allem auffällig, dass es keine klassischen Boosterpacks gibt. Stattdessen dreht sich alles um den Zugang zu einzelnen Karten, um die ihr euer Deck entsprechend erweitern könnt. Der Zufall beim Deckbau soll eine geringere Rolle in Legends of Runeterra spielen.

Mit dem Release von Legends of Runeterra fügt Entwickler Riot 120 neue Karten hinzu. Zudem erscheint das Kartenspiel außerdem für iOS- und Android-Geräte inklusive Crossplay. Eine Umsetzung für die Konsolen ist bislang nicht angekündigt.

Der April endet mit einer Vielzahl von Neuveröffentlichungen, die eine breite Genrevielfalt abdecken.