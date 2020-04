Entspannt zocken auf dem Sofa: Im heutigen Deal des Tages bekommt ihr aktuell die Nintendo Switch Lite + Zelda: Link's Awakening im Bundle für nur 233,99 Euro zu einem Top-Preis! Wir verraten, ob sich der Deal wirklich lohnt.

Die Nintendo Switch ist in Deutschland wohl eine der beliebtesten Konsolen in dieser ungewohnten Zeit. Das zeigt sich auch in den gestiegenen Preisen für die günstigere Handheld-Version „Switch Lite“. Wenn ihr nach einem günstig Bundle-Deal inklusive Spiel gesucht habt, ist dieses Angebot derzeit attraktiv: Bei Proshop.de gibt es die Nintendo Switch Lite (Grau) + The Legend of Zelda: Link's Awakening für 233,99 Euro inklusive Versandkosten zu einem super Preis.

Switch Lite im Angebot: Lohnt sich das Bundle mit Link's Awakening?

Der Preisvergleich bei idealo.de zeigt, dass ihr sonst für die Switch Lite mit dem Spiel circa 265 Euro ausgeben müsst (215,94 Euro + 48,85 Euro). Auch wenn die Konsole schon für unter 200 Euro im Angebot war, ist der Bundle-Preis sehr gut. Selbst die Bestpreise aus der Vergangenheit unterbieten den Bundle-Deal bei Proshop.de nur minimal. Wer also jetzt eine Switch Lite kaufen möchte, kann hier guten Gewissens zugreifen.

Ist die Nintendo Switch Lite die richtige Konsole für mich? Welche Unterschiede gibt es?

Wenn man sich Nintendos neueste Konsole zulegen möchte, steht man immer vor der Wahl zwischen dem „vollwertigem“ Modell und der Lite-Version. Der offensichtlichste Unterschied ist hier, dass die Switch Lite keinen TV-Modus oder abnehmbare Controller besitzt. Außerdem ist die günstigere Switch-Variante durch das 5,5 Zoll-Display (Vergleich: 6,2 Zoll) und die Geräteabmessungen etwas kompakter als ihr "großer Bruder". Weitere Unterschiede findet ihr in unserem Direktvergleich beider Modelle.

Allgemein solltet ihr euch überlegen, ob ihr eure Switch regelmäßig am Fernseher verwendet oder einfach einen neuen Handheld-DS-Nachfolger für die Couch oder unterwegs sucht. Viele Nutzer berichten, dass das kleinere Modell für längere Sessions besser in der Hand liegt. Braucht ihr die zusätzlichen Funktionen nicht, ist das Switch-Bundle mit einem top Zelda-Spiel ein super Einstieg. Allerdings solltet ihr schnell sein. Es ist nicht angegeben wie lange das Angebot läuft. Zum aktuellen Zeitpunkt ist das Set aber noch mit einer kurzen Lieferfrist auf Lager vorhanden (Stand: 27.04.2020, 12:30 Uhr).