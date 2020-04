Sony: Neue Release-Termine für The Last of Us 2 und Ghost of Tsushima

Aufgrund der Corona-Pandemie hat Sony vor kurzem den Release von The Last of Us 2 verschoben. Allzu lange müsst ihr euch jedoch dennoch nicht mehr gedulden. Andererseits: Auch Ghost of Tsushima erscheint ein Stück später.

The Last of Us 2 verschiebt sich nur um ganz wenige Wochen.

Das Corona-Virus ist weiterhin weltweit in den Schlagzeilen und hat zahlreiche Branchen immer noch fest im Griff. Auch Sony hat auf die Pandemie reagiert und unter anderem vor kurzem The Last of Us 2 verschoben. Aus logistischen Gründen sei der Release am 29. Mai 2020 nicht mehr möglich gewesen. Jetzt fest steht: Allzu lange verschiebt sich das Spiel von Naughty Dog nicht.

The Last of Us 2 und Ghost of Tsushima kommen später

In einer Pressemitteilung verrät Sony den neuen Release-Termin von The Last of Us 2: Am 19. Juni 2020 wird die Fortsetzung der Geschichte von Ellie und Joel exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen. Bis dahin solltet ihr euch in Acht vor Spoilern nehmen, die gerade in Umlauf sind! In Deutschland hat das Spiel übrigens die Alterseinstufung "Ab 18 Jahren" erhalten und darf somit nur an Erwachsene verkauft werden.

Im selben Atemzug hat Sony außerdem eine kleine Verschiebung von Ghost of Tsushima bekanntgegeben. Das Action-Adventure von Entwickler Sucker Punch erscheint voraussichtlich am 17. Juli 2020 ebenfalls exklusiv für die PlayStation 4. Zuvor sollte die neue Marke der Infamous-Macher am 26. Juni erscheinen. Gründe für die Verschiebung hat Sony nicht genannt, allerdings dürfte wohl der neue Release-Termin von The Last of Us 2 eine entscheidende Rolle bei den neuen Plänen gespielt haben.

Ghost of Tsushima hat von der USK ebenso die Alterseinstufung "Ab 18 Jahren" erhalten. Somit darf der Ausflug in das Japan des Jahres 1274 nur an erwachsene Spieler verkauft werden.

Mit The Last of Us 2 und Ghost of Tsushima hat Sony für die PlayStation 4 noch einmal zwei große Hochkaräter parat. Danach dürfte es für das Unternehmen langsam aber sicher um den Start der neuen Konsolengeneration gehen. Immerhin soll die PlayStation 5 noch in diesem Jahr erscheinen.