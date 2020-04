In Call of Duty: Warzone zu überleben, ist für sich schon eine schwierige Herausforderung. Nun legt Entwickler Infinity Ward mit Patch 1.20 allerdings noch eine Schippe drauf: Wer den Auftrag "Most Wanted" in CoD: Warzone erfüllt, erhält eine riesige Belohnung, mit der er das "Battle Royale"-Match gewinnen könnte.

Patch 1.20 fügt CoD: Warzone den Auftrag "Most Wanted" hinzu, der sich an die mutigsten - oder verrücktesten - Spieler richtet. Allerdings winkt auch eine riesige Belohnung.

CoD: Warzone: Mit Patch 1.20 kommt Auftrag "Most Wanted" hinzu

Wie Entwickler Infinity Ward kürzlich auf seinem Blog ankündigte, soll CoD: Warzone mit Patch 1.20 den neuen Auftrag "Most Wanted" erhalten. Wer ihn annimmt, wird für eine bestimmte Zeit für alle anderen Spieler auf der Karte sichtbar und macht sich damit zur Zielscheibe in CoD: Warzone. So gefährlich der Auftrag auch klingen mag, seine Belohnung könnte es wert sein: Wenn ihr den Auftrag erfüllt, werden alle eure gefallenen Teammitglieder wiederbelebt.

Der Auftrag "Most Wanted" wird für die Spielmodi Solo, Trio und Squad in CoD: Warzone verfügbar sein, das Update soll diese Woche erscheinen. Es ist bisher noch unbekannt, welche Belohnung Solo-Spieler ohne Team erhalten können. Es ist aber stark davon auszugehen, dass der Preis das Wagnis genauso wert sein wird.

Darüber hinaus hat Entwickler Infinity Ward angekündigt, dass Spieler Anfang Mai für kurze Zeit doppelte Erfahrungspunkte in CoD: Warzone abstauben können. Die genauen Zeiten findet ihr hier.

Mit Patch 1.20 erhält CoD: Warzone den Auftrag "Most Wanted", der bei Erfüllung das komplette Team wiederbelebt. CoD: Warzone erschien am 10. März 2020 für PS4, Xbox One und PC, als Modus von CoD: Modern Warfare sowie als eigenständiges, kostenloses Spiel. Würdet ihr euch den Auftrag zutrauen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!