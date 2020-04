GTA Online: Spieler wird entführt und erlebt sein "grünes" Wunder

Schon Kinder bekommen gesagt, dass sich nicht in fremde Kleintransporter einsteigen sollen. Ein Spieler in Grand Theft Auto Online hätte diesen Rat besser befolgen sollen. Ein beliebtes Video auf Reddit zeigt, wie er nach einer kurzen Spritztour, eine gehörige Überraschung erlebt.

Ein Kleintransporter mit getönten Scheiben solltet ihr auch in GTA Online meiden.

Deshalb solltet ihr in GTA Online nicht bei Fremden einsteigen

Das Szenario war schon von Anfang an mehr als verdächtig. Ein Mann in grünem Morphsuit fährt in einem Kleintransporter mit offener Tür vor. Dem nichtsahnenden "Grand Theft Auto Online"-Spieler reicht das bereits aus, um einzusteigen.

Der beliebte Clip auf Reddit zeigt, wie die Entführung ausging. Der Nutzer "traderrjoe" erklärt in den Kommentaren, dass er einfach nur hupen musste, und schon sprang sein Opfer freiwillig in den Wagen. Nach einer kurzen Fahrt, zeigt er auf einen Wohnwagen, den der Spieler ohne lange nachzudenken betritt.

Eine Entscheidung, die er sicherlich sogleich bereut, als fünf Aliens mit Baseballschlägern auf ihn einschlagen. Der überraschende Überfall der Außerirdischen ist dabei kein Einzelfall. Die Alien-Banden schlagen immer häufiger zu, und verprügeln unschuldige Bürger.

Die Überfälle werden auf Reddit gefeiert

In diesem Fall, war "traderrjoe" nur mit einem der anderen Aliens persönlich befreundet. Die übrigen hätten einfach mitgemacht, nachdem sie selbst verprügelt wurden. Ihre Zahl wächst also ständig.

Ebenso plötzlich war der Angriff des Reddit-Nutzers "Ryanosborne3". Sein Opfer konnte kaum realisieren, was mit ihm passiert, so schnell waren die Aliens aus ihrem Transporter ausgestiegen, hatten ihn verprügelt, und waren wieder verschwunden.

Es scheint sich also nicht nur um vereinzelte Angriffe zu handeln. Stattdessen erleben die Menschen von Los Santos eine großangelegte Alien-Invasion. Die Kommentare auf Reddit feiern es. Der Post von "traderrjoe" hat inzwischen mehr als 21.000 Upvotes erreicht.

Meistert ihr das ultimative Quiz?

In der Zukunft solltet ihr euch auch in GTA Online vor Transportern mit getönten Scheiben in Acht nehmen, und auf keinen Fall einsteigen. Was sagt ihr zu der Alien-Invasion. Schreibt es uns in die Kommentare.