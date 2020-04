In Call of Duty: Warzone treffen die beeindruckendsten Shooter-Talente aufeinander. Aktuell feiert die Reddit-Community einen Spieler, der sich wie Actionheld John Wick durchs Finale von CoD: Warzone ballert.

Nachdem User ssieK zwei Waffen findet, beginnt ein actionreiches Finale.

CoD: Warzone - Finalist ist ein Revolver-Virtuose

Reddit-User ssieK hat kürzlich ein Video im Forum hochgeladen und damit die Herzen der "CoD: Warzone"-Community für sich gewonnen. In diesem präsentiert er ein Finale in CoD: Warzone, auf das Actionheld John Wick sehr stolz wäre.

Nachdem der Spieler in einem Beute-Haufen zwei Revolver gefunden hat, braucht er anschließend nur noch 40 Sekunden, um alle Gegner auszuschalten und das Match für sich zu entscheiden. Wir haben euch das beeindruckende Video hier unten eingebettet:

Diese beeindruckende Leistung bescherte dem Spieler 3.200 Likes auf Reddit und hunderte von lobenden Kommentaren. User ssieK ist aber bei weitem nicht die einzige Shooter-Legende, die in CoD: Warzone unterwegs ist. Kürzlich berichteten wir über ein Team, das sich mit seinem Traum-Kill sogar die Anerkennung von Entwickler Infinity Ward selbst gesichert hat.

Es ist davon auszugehen, dass wir uns mit Patch 1.20 auf viele weitere beeindruckende Videos von Legenden freuen dürfen. Dieses Update fügt CoD: Warzone nämlich den bislang schwierigsten Auftrag hinzu, der eine sehr kostbare Belohnung verspricht.

CoD: Warzone erschien am 10. März 2020 für PS4, Xbox One und PC, als Modus von CoD: Modern Warfare sowie als eigenständiges, kostenloses Spiel. Was haltet ihr von dem Video? Beeindruckend oder habt ihr schon krassere Leistungen in CoD: Warzone erbracht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!