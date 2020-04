PS Plus: Das sind die Gratis-Spiele im Mai

Ihr habt keine Ahnung, welche PS4-Spiele ihr als nächstes spielen sollt? Wenn ihr aktive - oder noch werdende - "PS Plus"-Mitglieder seid, hätte Sony zwei Gratis-Vorschläge für euch. Soeben wurden nämlich die kostenlosen "PS Plus"-Spiele für Monat Mai bekanntgegeben.

PS Plus: Im Mai 2020 könnt ihr entweder Städte oder Weizen hochziehen.

PS Plus: Im Mai geht's in die Stadt oder auf's Land

Für "PS Plus"-Mitglieder ist der letzte Mittwoch im Monat fast wie Weihnachten. Denn dann gibt Sony bekannt, welche Gratis-Spiele die Spieler demnächst kostenlos in ihre PS4-Bibliothek aufnehmen können. Die Auswahl für Monat Mai wurde soeben bekanntgegeben und schenkt euch diese beiden PS4-Spiele:

Die beiden Spiele können ab dem 5. Mai 2020 heruntergeladen werden und bleiben in der "PS Plus"-Auswahl bis zum 2. Juni 2020.

Klingt das nach einem guten Angebot für euch, aber ihr besitzt kein "PS Plus"-Abo? Dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr dem Service mit einer einmonatigen Mitgliedschaft für 8,99 Euro (über Amazon) eine Chance geben möchtet. Neben den kostenlosen Spielen erhaltet ihr mit PS Plus außerdem Zugriff auf Online-Multiplayer und exklusive Rabatte im PlayStation Store.

Übrigens: Wenn ihr das "PS Plus"-Abo bis zum 5. Mai abschließt, könnt ihr außerdem die Gratis-Spiele von Monat April zusätzlich abstauben. Dabei handelt es sich um diese:

Egal ob Städte oder Weizen, der Monat Mai steht bei PS Plus im Zeichen des Aufbaus.