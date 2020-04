Remnant: From the Ashes - Holt euch einen Gratis-Key für den neuen DLC

Aufgepasst! Es gibt einen neuen DLC für Remnant: From the Ashes, namens Swamps of Corsus. Was noch viel besser ist: 20 von euch können den DLC jetzt kostenlos nutzen!

Swamps of Corsus stammt ebenso wie das Hauptspiel Remnant: From the Ashes vom US-Entwickler Gunfire Games. PC-Spieler dürfen bereits mit dem DLC loslegen, Besitzer einer Xbox One oder PlayStation 4 müssen sich noch voraussichtlich bis zum 4. Juni 2020 gedulden. Was aber noch viel wichtiger ist: Publisher Perfect World Entertainment gibt 20 von euch die Möglichkeit, den DLC kostenlos zu spielen. Wenn ihr schnell seid, könnt ihr euch einen Key für den DLC gratis holen.

Swamps of Corsus bringt euch in eine noch tödlichere Version der Welt von Corsus, die von der Sekte des Iskal bewohnt wird. Dort erwartet euch die bislang härteste Herausforderung: Der neue Roguelike-Überlebensmodus.

In der überarbeiteten Corsus-Zone hat die Sekte des Iskal, ein Gedankenkollektiv, die Sümpfe für sich beansprucht und sich als ebenso tödlich und gefährlich erwiesen wie die Saat, die böse Macht, die die Erde heimsucht.

Ein einsamer Flüchtling hat jedoch überlebt hat und befindet sich außerhalb der Reichweite des Iskal. Um die Zukunft von Corsus zu beeinflussen, müsst ihr euch der Königin stellen und das Iskal ein für alle Mal stoppen – oder helfen, den Plan des Iskal umzusetzen.

Die wichtigsten Features im Überblick

Der neue Überlebensmodus – Beginnt das Abenteuer nur mit einer Pistole, etwas Altmetall und OHNE Rüstung!

– Beginnt das Abenteuer nur mit einer Pistole, etwas Altmetall und OHNE Rüstung! Spieler reisen durch korrupte Weltensteine zu zufälligen Biomen, sammeln Ausrüstung und kämpfen gegen schwierige Bosse

zu zufälligen Biomen, sammeln Ausrüstung und kämpfen gegen schwierige Bosse Der Aufstieg des Iskal – Ihr findet in Corsus eine Vielzahl neuer Inhalte. Darunter eine Zone, Bosse, Handlungen, Ereignisse, Quests und vieles mehr.

– Ihr findet in Corsus eine Vielzahl neuer Inhalte. Darunter eine Zone, Bosse, Handlungen, Ereignisse, Quests und vieles mehr. Sichern & Laden – Abenteurer sammeln eine Vielzahl Neuerungen: Gegenstände, Rüstungen, Waffen, Mods und Eigenschaften.

– Abenteurer sammeln eine Vielzahl Neuerungen: Gegenstände, Rüstungen, Waffen, Mods und Eigenschaften. Rüstungsskins – Besiegte Bosse im Überlebensmodus oder in Schwierigkeitsgrad „Schwer“ und „Albtraum“ im Kampagnen- und Abenteuermodus hinterlassen Glühfragmente, mit denen ihr jedes im Spiel verfügbare Rüstungsteil alternative Rüstungsskins kaufen könnt.

Ich hab genug gehört, ich will das unbedingt spielen!

Na, dann klickt ganz einfach auf den folgenden Link, um einen Gratis-Key abzustauben. Aber ihr müsst schnell sein! Keys gibt es nur, solange der Vorrat reicht.

WICHTIG: Um den DLC spielen zu können, müsst ihr das Hauptspiel besitzen!

Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem DLC! Lasst uns auch gerne in den Kommentaren wissen, welche Erfahrungen ihr im Spiel gesammelt habt und wie es euch gefallen hat. Teilt eure Erkenntnisse mit anderen Lesern und uns. Wir sind gespannt!