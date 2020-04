PS4-Sale: Spiele aus Japan im PS-Store massiv reduziert

Der "Big in Japan"-Sale ist wieder in den PlayStation-Store eingekehrt und beschert PS4-Spielern jetzt bis zu 80 Prozent Rabatt auf beliebte Spiele japanischer Entwickler.

Neben den üblichen Hits wie Final Fantasy und Resident Evil lassen sich auch unbekanntere Perlen wie Get Even im Sale entdecken.

PS4-Spiele-Vorrat auffüllen: Mit Resident Evil 2, Dark Souls 3 & mehr!

Vom 24. April bis zum 09. Mai habt ihr die Möglichkeit im PS-Store günstige Spiele für eure PS4 abzustauben. Der "Big in Japan"-Sale dürfte, wie der Name vermuten lässt, besonders für eingefleischte Fans japanischer Spiele eine freudige Aktion sein. Oder möchtet ihr euch einmal an Spiele aus dem Fernen Osten rantasten? Dann ist mit diesem Sale der perfekte Zeitpunkt dafür.

Wir haben euch eine Auflistung der besten Spiele und Angebote zusammengestellt:

Mit dieser breiten Palette an günstigen Games, sollte fast jeder fündig werden. Solltet ihr noch weiter stöbern wollen, könnt ihr das unter diesem Link tun.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Ihr könnt euch noch bis zum 09. Mai beim "Big in Japan"-Sale austoben und eure PS4-Bibliothek aufstocken. Welches Game fehlt euch noch in eurer Sammlung? Und könnt ihr noch weitere Titel empfehlen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.