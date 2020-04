Ubisoft lässt die Katze aus dem Sack. In einem Stream mit Zeichner BossLogic wird nach und nach verraten, wo das nächste Assassin's Creed spielen wird. Die Antwort wird nicht alle Fans überraschen.

Nach und nach zeichnet BossLogic das Bild, welches das Setting des nächsten Assassin's Creed preisgeben soll.

Ubisoft macht es gerne spannend. Ein YouTube-Stream mit BossLogic begann das Setting des neuesten Assassin's Creed zu enthüllen. In kleinstem Detail kreierte der Künstler dabei ein einzigartiges Artwork, das gleichzeitig verrät, wohin es die Meuchler verschlägt. Den Stream haben wir euch unten eingebettet.

Bereits zuvor hatte es zahlreiche Gerüchte über das neue Assassin's Creed gegeben. Ein Wikinger-Setting hatte dabei immer vorne gelegen. Nachdem in dem Stream eisige Klippen und nördlich anmuntende Hügel auftauchten, waren sich viele Zuschauer schon sicher. Die kurz danach aufgetauchte Burg unterstützte diese Vermutung zusätzlich, viele Kommentatoren des Streams verwiesen auf die Wikinger und das englische Mittelalter. Aber als Bestätigung ging das noch nicht durch.

Ein wenig später sind mehrere Soldaten ergänzt worden, die mit Kettenhemden und Lanzen ausgestattet sind. Kurz danach ein Wikinger-Schiff. Wird das nächste Assassin's Creed also definitiv im Mittelalter spielen? Aber wann genau?

Das würde den Zeitraum zwischen 799 und 830 betreffen, als die Wikinger ihre ersten Raubzüge in Europa unternommen haben. Die Silhouette in der Mitte des Bildes steht vermutlich für den Protagonisten des kommenden Spiels. Hier konnte bisher noch keine Aussage getroffen werden, außer dass dieser offenbar eine versteckte Klinge am rechten Arm trägt.

Wir halten euch über zukünftige Entwicklungen des Streams auf dem Laufenden.

Kürzlich hat Ubisoft auf Twitter folgenden Tweet veröffentlicht, der das Wikinger-Setting womöglich bestätigt. „Ein Wind aus dem Norden weht ... Sie kommen und bekommen keine kalten Füße.“

A wind from the North is blowing… They’re coming, and they don’t get cold feet.



Follow our Livestream to discover the setting of the next #AssassinsCreed: https://t.co/k0gYUqRgyt#AssassinsCreedLive pic.twitter.com/9GoZ2MslL4