Zum Verwechseln: Ist es ein Videospiel oder die Realität?

Real anmutende Grafik, dynamische Licht- und Schatteneffekte und enorme Detailtiefe - mittlerweile besitzen Videospiele eine beeindruckende Optik, die Bildern der realen Welt verblüffend ähnlich sehen können. Könnt ihr diesen Unterschied ausmachen? Dann versucht euch an diesem Bilderquiz!

The Witcher 3: Wild Hunt hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, überzeugt allerdings immer noch mit realistisch wirkender Grafik.

The Witcher 3 oder die italienischen Alpen?

Imposante Spiele wie The Witcher 3: Wild Hunt oder Detroit: Become Human schaffen es, ganze Landstriche oder Objekte sowie Personen unheimlich realistisch wirken zu lassen. So realistisch, dass Screenshots aus Spielen den Bildern der Wirklichkeit zumeist in nichts nachstehen.

Besonders Sportspiele wie Forza Motorsport 7 oder NBA 2K20 sind sehr darauf bedacht, ausgiebig an der Grafik zu feilen. Das Ergebnis sind immer wieder erstaunlich realistisch wirkende Spiele. In folgendem Quiz haben wir daher eine Reihe von Bildern und Screenshots zusammengetragen und gegenübergestellt - könnt ihr den Unterschied zwischen Fake und Realität erkennen?

Sind diese Bilder Realität oder Videospiel?

Konnten wir euch aufs Korn nehmen? Oder habt ihr gleich erkannt, was Videospiel und was Realität ist? Welche Games haben eurer Meinung nach eine beeindruckend echt wirkende Grafik? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!