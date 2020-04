Command & Conquer Remastered: Bonus-Inhalt soll ein Nostalgie-Feuerwerk sein

Das Remaster von Command & Conquer erscheint im Juni 2020. Fans können sich jetzt schon auf ein ungeschnittenes Spielerlebnis und tollen Nostalgie-Bonus-Content freuen.

C&C Remastered: Auf in die Nostalgie-Schlacht!

Die Command & Conquer Remastered Collection enthält die ersten beiden Teile des Real-Time-Strategy-Franchises, Der Tiberiumkonflikt und Command & Conquer 2: Alarmstufe Rot. Deutsche Spieler können darin zum ersten Mal ungeschnitten in die Konflikte zwischen NOD und GDI bzw. Sowjetunion und Allierten eingreifen. Neben den optisch aufgehübschten Schlachten gibt es außerdem eine ganze Brigade an Extras mit einem schlagkräftigen Nostalgiefaktor.

Command & Conquer Remastered: Nostalgie pur

Der RTS-Klassiker Command & Conquer hat Spieler nicht nur wegen seines actionreichen Game-Designs begeistert, sondern ist natürlich auch wegen der kultigen Live-Action-Cutscenes in Erinnerung geblieben, in denen Schauspieler die zumeist stark überzeichneten Charaktere verkörperten.

Die Command & Conquer Remastered Collection bietet euch nun die Möglichkeit, einen aufschlussreichen Blick hinter die Kulissen der Cutscenes zu werfen – denn das Spiel erscheint mit über vier Stunden an Video-Bonusmaterial, das bei den Aufnahmen entstanden ist und für lange Zeit verloren geglaubt war.

Das ist der Trailer zur C&C Remastered Collection:

Außerdem beinhaltet die C&C Remastered Collection nicht nur die vollständige Original-Musik, sondern auch noch zahlreiche bisher unveröffentlichte Songs sowie einige Rock- und Heavy-Metal-Cover von bekannten C&C-Tracks. Um das Gesamtpaket abzurunden, sind natürlich außerdem alle Expansion-Packs für Der Tiberiumkonflikt und Alarmstufe Rot enthalten.

C&C Remastered: Zum ersten Mal ungekürzt

C&C-Fans in Deutschland können sich außerdem darüber freuen, dass die Spiele in der Remastered Collection uncut erscheinen werden. In den ursprünglichen indizierten Versionen wurden die Soldaten in Der Tiberiumkonflikt und Alarmstufe Rot hierzulande noch in Cyborgs umgewandelt und rotes Blut durch schwarzes Motorenöl ersetzt.

Das C&C-Remaster wird auch in dieser ungeschnittenen Version ab 16 Jahren freigegeben sein. Erscheinungstermin ist der 5. Juni 2020.

Spiele-Klassiker oder Retro-Look? Testet euer Pixel-Wissen!

Freut ihr euch schon auf die Command & Conquer Remastered Collection? Seid ihr C&C-Fans der ersten Stunde oder erst später dazu gekommen? Hättet ihr vielleicht sogar gerne noch mehr Remasters aus dem RTS-Franchise? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!