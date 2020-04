Diese Studie zeigt euch, welches Land am besten zockt

Die ganze Welt spielt Videospiele. Gerade in Zeiten der Coronavirus-Pandemie finden viele Menschen mehr Zeit, um um sich in virtuelle Welten zu stürzen. Doch welche Nation bringt die besten Gamer hervor? Deutschland ist es jedenfalls nicht.

Der Publisher Kwalee untersucht, in welchen Spielen die Nationen besonders gut sind. Quelle: kwalee

Studie findet heraus, woher die besten Gamer kommen

Eine Studie des Mobile-Game-Publishers Kwalee soll endgültig entscheiden, in welchem Land die besten Zocker leben, und wo es nur Noobs gibt. Dafür wurden mehr als 42.000 Achievements aus über 16.000 Spielen ausgewertet.

Die Daten stammen von der Seite "speedrun.com". Es wird untersucht, welches Land dort die meisten ersten Plätze verdiente. Nachdem die Zahl auf die Gesamtbevölkerung angepasst wurde, entsteht eine Liste der besten Gaming-Nationen.

Den ersten Platz der Bestenliste belegt Finnland. Darauf folgen Kanada, Schweden, Neuseeland, Australien, USA, Niederlande, Schottland, Ireland und Frankreich. Deutschland verpasst die Top 10 knapp, und landet nur auf dem elften Platz. Bemerkenswert ist außerdem, dass die E-Sport-Nation Süd-Korea gerade mal den 39. Platz erreicht.

Schotten sind die besten Rennfahrer

Kwalee will außerdem herausfinden, wie gut die Länder in spezifischen Spiel-Genres abschneiden. So sind etwa die Schotten die Meister der Rennspiele, während Norwegen den Sport dominiert. Japan zeigt sich als Kampfspiel-Experte, während die USA bei den Shootern vorne liegen. Auf der Website könnt ihr zudem sehen, in welchen Spielen, die Nation den ersten Platz belegten.

Deutschland schafft es in keinem der Genres in die Top 5. Wenn auch Simulatoren untersucht worden wären, ginge der Spitzenplatz jedoch sicherlich an uns.

Testet euer unnützes Gaming-Wissen

Die Studie sollte natürlich nicht allzu ernst genommen werden. Die Achievements von "speedrun.com" sind nicht allein ausschlaggebend dafür, wer am besten zockt. Trotzdem geben sie eine interessante Einsicht darin, welche Spiele in welcher Nation beliebt sind. Was haltet ihr von der Studie? Schreibt es uns in die Kommentare.