Eigentlich geht es in Fortnite auch vorrangig ums Kämpfen. Mit einem neuen Spielmodus lässt euch Entwickler Epic Games nun aber auch mal vom harten Alltag ausruhen.

Party statt kämpfen: In Fortnite könnt ihr nun chillen.

In erster Linie ist Fortnite eigentlich ein "Battle Royale"-Spiel, abgesehen vom "Rette die Welt"-Modus. Trotz Baufaktor liegt der Fokus hierbei ganz klar auf den Kampf um den ersten Platz - zumindest bis jetzt. In einem neuen Spielmodus könnt ihr nun die Beine ausstrecken und ganz in Ruhe Fortnite genießen.

Fortnite: In Party Royale wird nicht gekämpft

Keine Waffen, keine Materialien und kein Stress: Mit Party Royale stellt Epic Games in Update 12.50 Fortnite ein wenig auf den Kopf. Der Spielmodus entlässt euch auf eine neue Insel, in der Pazifismus ganz groß geschrieben wird. Hier wird nämlich kein bisschen gekämpft, sondern vor allem gechillt. Entweder alleine, mit Freunden oder indem ihr neue Bekanntschaften schließt.

Angekommen auf dem neuen Spielplatz stellt sich natürlich die Frage: Was ist zu unternehmen? Neben einer reinen Erkundungstour könnt ihr euch mit Fahrzeugen austoben, an Quad-Rennen oder Flugübungen teilnehmen, euch unterschiedlich kleiden und vieles mehr. Party Royale ist im Kern ein sozialer Ort für all diejenigen, die einfach mal ein wenig Abstand vom Kampf in Fortnite brauchen.

Gut möglich, dass die Entwickler zukünftig diesen Spielmodus nutzen, um spezielle Ingame-Events abzuhalten. Erst vor kurzem hat der US-Rapper Travis Scott in Fortnite ein exklusives Konzert abgehalten, bei dem über 12 Millionen Spieler aktiv teilgenommen haben.

Ebenfalls vorstellbar ist, dass der "Party Royale"-Modus in naher Zukunft um weitere Aktivitäten erweitert wird. Schließlich sind den Entwicklern die Hände hier keineswegs gebunden und sie könnten sich mit spannenden Ideen frei austoben.