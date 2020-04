Gewinnspiel: Gewinnt eine Switch Lite, Animal Crossing und cooles Zubehör

Mit Animal Crossing: New Horizons hat Nintendo für euch alle eine virtuelle Welt erschaffen, die gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten äußerst gerne frequentiert wird. Wenn ihr noch nicht in den Genuss gekommen seid, macht jetzt bei unserem Gewinnspiel mit!

Wunderschöne Insellandschaften, malerische Sonnenuntergänge und freundliche Nachbarn: Das ist die Welt von Animal Crossing: New Horizons. Das Spiel sorgt für viele unvergessliche Momente und erfreut Spieler auf der ganzen Welt. Um das zu feiern, will Nintendo einen von euch auf die Insel holen, indem er ein Spiel gewinnt. Und damit das auch gespielt werden kann, gibt es eine Switch Lite noch dazu! So sehen die Gewinne aus:

1 x Nintendo Switch Lite

1 x Animal Crossing: New Horizons

1 x Merch-Paket (mit "Animal Crossing"-Handtuch, Notizbuch, Sticker, Pins, Schlüsselanhänger und noch mehr)

Ein kleiner Blick ins Merch-Paket.

Das wollt ihr haben. Wir wissen es ganz genau! Und um die Chance auf den Gewinn zu erhalten, müsst ihr nur Folgendes tun.

Ich will teilnehmen! Wie mache ich das?

Ganz einfach: Wir starten eine Umfrage unter dem Aufhänger:

Wer ist euer Lieblingscharakter in Animal Crossing: New Horizons?

Aus allen Einsendungen ermitteln wir die Top 10. Aus den Einsendungen, die für Platz 1 gestimmt haben, ziehen wir dann einen zufälligen Gewinner. Damit das auch für euch alle besonders komfortabel funktioniert, beachtet bitte unbedingt folgenden Ablauf:

Schickt uns eine Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de.

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort INSELREIF und den Namen eures Lieblingscharakters!

den Namen eures Lieblingscharakters! Gebt in der Mail bitte euren Namen und eure Adresse an, damit wir im Falle eines Gewinnes den Preis auch zustellen können.

Bitte haltet diese Schritte unbedingt ein. Sollte einer dieser Punkte nicht erfüllt werden, scheidet der Teilnehmer leider aus. Uns erreichen immer wieder vollkommen leere Mails, die natürlich keine Chance auf den Gewinn haben. Der Gewinner wird nach der Ziehung von uns per Mail informiert und auch hier in diesem Beitrag bekanntgegeben. Einsendeschluss ist Sonntag, der 10. Mai um 23.59 Uhr.

Animal Crossing: New Horizons - Hier könntet ihr bald ein neues Zuhause finden

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert hast. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht.

Nun legt aber los! Die Insel braucht dringend einen neuen Bewohner. Und mit etwas Glück könnte das einer von euch sein. Wir wünschen euch viel Glück und viel Spaß bei der Teilnahme!