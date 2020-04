CoD: Warzone - Update bringt mysteriöses Item, Spieler vermuten bevorstehendes Event

Ein Update für CoD: Modern Warfare hat heimlich ein Item in Warzone eingefügt, welches die Spieler bisher vor ein Rätsel stellt, denn es hat offenbar keine erkennbare Funktion. Plant Entwickler Infinity Ward etwa ein Event für den "Battle Royale"-Modus?

Zunächst die verschlossenen Bunker, jetzt eine mysteriöse Zugangskarte - könnte ein Event für CoD: Warzone bevorstehen?

CoD: Warzone - Öffnen die roten Zugangskarten womöglich bald die Bunker?

Dem Multiplayer-Shooter Call of Duty: Modern Warfare wurde ein umfangreiches Update verpasst. Neben üblichen Bugfixes und Verbesserungen der Spielperformance taucht in CoD: Warzone allerdings auch ein neues Item auf: Die rote Zugangskarte.

Diese wird als Heilungsitem einsortiert, scheint aber zurzeit noch keine Funktion zu haben. Die Community rätselt im Subreddit über den Nutzen der Karte und spekuliert darüber, wo sie Zugang verschaffen könnte. Die gängigste Theorie ist, dass die Zugangskarte für die Öffnung der Bunker geeignet sein könnte, die sich über die Karte der "Battle Royale"-Auskopplung erstrecken.

Dies lässt auch die Vermutung zu, dass die Zugangskarte im Zusammenhang mit einem kommenden Event stehen könnte. Ein Reddit-User beschreibt ein Event-Szenario, bei dem sich die Spieler vor einem verheerenden Raketenangriff in einen naheliegenden Bunker mithilfe der Zugangskarte retten müssen.

Neben den Bunkern, die noch keinen Zutritt gewähren, gäbe es etliche Computer auf der Map, welche Interaktionen ermöglichen, bei denen nichts passiert. Möglicherweise könnte die rote Zugangskarte in der Zukunft dafür verwendet werden, wird von der Community spekuliert.

Ob die rote Zugangskarte in CoD: Warzone ein aufgetragenes Rätsel ist oder die Spieler einfach auf ein kommendes Update oder Event warten müssen, bis die Karte eine Funktion erhält, wird die Zukunft zeigen.

Habt ihr die rote Zugangskarte in Warzone auch schon entdeckt? Was ist eure Theorie dazu? Und glaubt ihr, dass ein damit zusammenhängendes Event bevorsteht?