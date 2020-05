Releases: Eine gute Woche für frische Ideen und große Action-Helden

Der Mai beginnt mit einem verhältnismäßig ruhigen Start. Vor allem Indie-Spiele rücken zurzeit in den Mittelpunkt, während sich größere Releases aufgrund der Corona-Pandemie verschieben.

Die Releases der Kalenderwoche 19.

John Wick Hex | 5. Mai

PS4

Über ein halbes Jahr nach dem Release für den PC bringen Bithell Games und Lionsgate Games nun John Wick Hex auf die PlayStation 4. Am Spielprinzip der Filmumsetzung hat sich nichts geändert. Ihr solltet demnach keinen Shooter erwarten, sondern ein intensives Strategie-Spiel, welches die Entwickler selbst als "kampfchoreographisches Schachspiel" bezeichnen. Die Gefechte sollen dennoch von ihrer Intensität und Dynamik an die Vorlage erinnern.

Im Film dreht sich alles um Action, im Spiel hingegen um strategische Taktik:

John Wick Hex bietet unter anderem einen Story-Modus mit einer extra für das Spiel geschriebenen Geschichte. Zudem könnt ihr neue Waffen, Anzüge und Schauplätze im Laufe des Spiels freischalten. Ob John Wick Hex in Zukunft noch für andere Plattformen geplant ist, bleibt abzuwarten.

Someday You'll Return | 5. Mai

PC

In Someday You'll Return begebt ihr euch in die Wälder Tschechiens. Allerdings handelt es sich um keinen geruhsamen Sonntagsspaziergang, sondern seid als Protagonist Daniel auf der Suche nach eurer verschwundenen Tochter Stela. Zwischen den Bäumen lauern jedoch einige Gefahren und Geheimnisse, die mitunter aufklären, warum Stela immer wieder wegläuft.

Die Entwickler von CBE software wollen mit Someday You'll Return unter anderem Themen wie Vaterschaft, Ängste, Lügen und das Akzeptieren der eigenen Vergangenheit behandeln. Vorerst ist der Release nur für den PC geplant. Das Spiel soll jedoch zu einem späteren Zeitpunkt auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Wintermoor Tactics Club | 5. Mai

PC

Das Leben an einer High-School ist nicht immer unbedingt angenehm. Das gilt auch für den Wintermoor Tactics Club, welcher euch in die 1980er Jahre versetzt und taktisches Rollenspiel mit "Visual Novel"-Elementen verbindet. Als Alicia habt ihr kaum Freunde und dann bricht inmitten der Schule auch noch ein Schneeball-Krieg aus. Als Mitglied des Wintermoor Academy Tactics Clubs müsst ihr euch nun vom Nobody zum Schulhelden wandeln, um der ultimative Club zu werden.

Um die anderen Clubs zu besiegen, stellt ihr eure taktischen Fähigkeiten in Rollenspiel-Gefechten unter Beweis. Zudem helft ihr anderen Schülern mit ihren Problemen, schreibt Tabletop-Kampagnen und vieles mehr. Der Release ist zu Beginn nur für den PC geplant. Eine Umsetzung für die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch soll später im Jahr folgen.

Spirit of the North | 7. Mai

PC / Switch

In Spirit of the North erlebt ihr in Gestalt eines Fuchses eine Erzählung basierend auf einer nordischen Sage. Ziel ist es, die skandinavisch wirkende Umgebung zu erkunden, Berge zu erklimmen, Geheimnisse aufzudecken und nach und nach mehr über ein zerrüttetes Land zu erfahren. Dialoge oder textbasierte Erzählungen gibt es hier nicht. Stattdessen setzen die Entwickler voll und ganz auf ihre Umwelt, die mit ihrer Visualität alles Wichtige zum Ausdruck bringt.

Spirit of the North entführt euch in ein malerisches Abenteuer:

Spirith of the North ist zuerst vor etwa einem halben Jahr für die PlayStation 4 erschienen. Nun schieben die Entwickler den Release der PC- und "Nintendo Switch"-Version nach, die inhaltlich und technisch nahezu unverändert ist.

Before We Leave | 8. Mai

PC

Der Aufbau einer Zivilisation ohne Gewalt: Before We Leave lässt euch auf Hexfeldbasis recht geruhsam Städte und Kontinente auf mehreren Planeten aus dem Boden stampfen. Territoriale Kämpfe, Gefechte um Ressourcen oder knallharte, diplomatische Verhandlungen gibt es nicht. Dennoch gibt es eine große Gefahr: gigantische, intergalaktische Planktonfresser können zum Untergang eures Reiches führen.

Als Spieler müsst ihr eure Ressourcen geschickt verwalten, antike Technologien entdecken und richtige Entscheidungen treffen, um euch vor dem uralten Wächter der Ahnen zu schützen. Der Release von Before We Leave ist vorerst nur für den PC geplant und findet exklusiv im Epic Games Store statt.

Der April endet mit einer Vielzahl von Neuveröffentlichungen, die eine breite Genrevielfalt abdecken. Welches Spiel weiß euch in dieser Woche ganz besonders zu begeistern oder übt ihr euch weiterhin in Geduld? Verratet es uns doch in den Kommentaren!