Wenn ihr Survival-Games mögt, dann habt ihr sicher schon von Green Hell gehört. Das Spiel bietet in der grünen Hölle des Amazonas einen einzigartigen Kampf ums Überleben. Bisher ist Green Hell jedoch nur für den PC erhältlich. Wie Entwickler Creepy Jar bekannt gibt, soll sich dies aber bald ändern.

In Green Hell müsst ihr euch nicht nur vor äußerlichen Gefahren sondern auch vor Krankheiten und Infektionen schützen.

Green Hell: Ein besonderer Survival-Trip

Falls ihr Green Hell noch nicht kennt: Bei dem Spiel handelt es sich um eine Survival-Simulation, die besonders durch ihre Realitätsnähe hinsichtlich der Spielwelt und der Spielmechaniken punkten kann. Ihr seid in einem blühenden Amazonas-Regenwald unterwegs, der gefüllt ist mit Jagdtieren, giftigen Pflanzen, Krankheiten und Infektionen. Alle craftbaren Gegenstände sind unabdingbar für das Überleben in der Wildnis und wurden nach Angaben des Entwicklers in Absprache mit Survival-Experten erstellt. Dazu kommen noch eine spannende Story und ein Koop-Modus.

Die Mischung, die Green Hell bietet, scheint den Survival-Fans zu gefallen. Seit seinem Release im September 2019 hat sich das Spiel bereits 700.000-mal verkauft. Für diesen Erfolg will sich Creepy Jar mit neuen Erweiterungen und Funktionen bei den Fans von Green Hell bedanken.

Der Entwickler plant für den Rest des Jahres einige Neuerungen, die vor allem für die bestehenden Fans interessant sind. So soll die Koop-Möglichkeit im Story-Modus eingeführt und ein neuer PvE-Modus implementiert werden. Es soll auch eine Fülle an neuen Standplätzen geben, um Steine und Holz sicher zu lagern. Außerdem soll es bald möglich sein Steam-Erfolge zu erzielen.

Die letzte Ankündigung dürfte vor allem die Konsolenspieler unter euch freuen, denn neben den Ingame-Neuerungen plant Creepy Jar Green Hell Ende des Jahres auf Xbox One und PlayStation 4 zu veröffentlichen.

Green Hell ist ein besonders realitätsnaher Survival-Trip, der bereits eine Vielzahl an Fans gewinnen konnte. Seid ihr schon in der "Grünen Hölle" des Amazonas unterwegs oder macht ihr euch auf den Weg, wenn das Spiel für die Konsolen erscheint? Schreibt es gerne in die Kommentare.