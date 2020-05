Fortnite: "Star Wars"-Items kehren für kurze Zeit zurück

Weltweit wird der "Star Wars"-Tag gefeiert und auch Epic Games nimmt an der Party teil. In Fortnite könnt ihr für kurze Zeit erneut ein Lichtschwert schwingen.

Outfits, Accessoires und Lichtschwerter: Fortnite trifft auf Star Wars.

Möge die Macht stets mit euch sein: Am 4. Mai findet wie jedes Jahr der internationale "Star Wars"-Tag statt. Für 24 Stunden stehen Lichtschwerter, Blastergewehre, Stormtroopers und vieles mehr im Fokus. Auch in Fortnite ist das der Fall.

Lichtschwerter in Fortnite

Passend zum Jubiläumstag holt Epic Games die "Star Wars"-Sachen aus dem virtuellen Keller und lässt euch für kurze Zeit erneut ein Lichtschwert schwingen. Auf der Spielinsel könnt ihr nämlich aktuell wieder die Lichtschwert-Waffe finden, die gleich mehrere Vorteile hat.

Zum einen dient sie natürlich als Nahkampf-Waffe, die an Gegnern Schaden verursacht. Zum anderen könnt ihr Angriffe abwehren und das Lichtschwert sogar als Spitzhacke nutzen. Insgesamt gibt es vier Farbvarianten:

grün (Luke Skywalker)

blau (Rey)

violett (Mace Windu)

rot (Kylo Ren)

Die Lichtschwerter stehen noch bis zum 5. Mai zur Verfügung. Danach werden sie wieder eingemottet.

Selbiger Termin gilt ebenso für die "Star Wars"-Gegenstände im Shop. Zahllose Outfits, Accessoires, Emotes und vieles mehr stehen aktuell noch zur Verfügung. Wenn ihr ein paar der Gegenstände kaufen wollt, müsst ihr euch aber jetzt beeilen.

Wir erraten eure Persönlichkeit anhand eurer Spielgewohnheiten

Wer sich fragt, was der 4. Mai mit Star Wars zu tun hat, hier die Erklärung: Der inoffizielle Feiertag basiert auf der englischen Aussprache des Tages, also "may the 4th". Das klingt in etwa so wie der markante Spruch des Films "May the force be with you" - Möge die Macht mit euch sein!