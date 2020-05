Auf Steam und Origin sind die besten "Star Wars"-Spiele stark reduziert

Der 4. Mai ist internationaler "Star Wars"-Tag. Was als Wortwitz begann, ist nun Tradition. Auch Steam und Origin feiern mit, und geben Rabatte auf die Spiele in einer weit weit entfernten Galaxie. Für einen Klassiker gibt es zudem eine Multiplayer-Überraschung.

Spiele wie Star Wars Jedi: Fallen sind derzeit auf Steam und Origin stark reduziert.

Mit diesen Angeboten auf Steam und Origin wird die Macht mit euch sein

Anlässlich des internationalen "Star Wars"-Tages (May the 4th = May the force) gibt es die besten Spiele aus dem Sternenkrieg auch für den kleinen Geldbeutel. Bis zum 7. Mai gibt es sowohl Klassiker, als auch Neuheiten auf Steam und Origin deutlich günstiger.

Origin bietet das Action-Adventure Star Wars Jedi: Fallen Order derzeit für 39,99 Euro an, auf Steam bekommt ihr den Titel sogar schon für 35,99 Euro. Exklusiv bei dem EA-Händler findet ihr Star Wars Battlefront 2 mit gerade einmal 8,24 Euro für die Standard Edition, und 24,99 Euro für die Celebration Edition, die zahlreiche zusätzlichen Skins enthält.

Wem der Sinn nach ein paar Klassikern steht, wird ebenfalls fündig. Das exzellente Rollenspiel Star Wars: Knights of the Old Republic ist bei beiden Händlern stark reduziert. In Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast werdet ihr zum ehemaligen Jedi-Ritter Kyle Katarn und kämpft gegen die Reste des Imperiums. All diese Abenteuer könnt ihr für weniger als fünf Euro erleben.

Star Wars: Battlefront bekommt seinen Multiplayer zurück

Fans von Star Wars: Battlefront erleben zudem eine angenehme Überraschung. Gemeint ist nicht das Battlefront von 2015, sondern das von 2004. Wie Kotaku berichtet, bekam der Shooter sowohl auf Steam, als auch auf GOG seinen Online-Multiplayer zurück. Erstmal seit der Schließung von Gamespy im Jahr 2014 könnt ihr euch nun wieder online im Krieg der Sterne messen.

Auch Strategie-Fans werden im Weltall glücklich. In Star Wars: Empire at War könnt ihr eure Flotten aus Sternenzerstörern befehligen, und die Galaxis erobern. Zahlreiche aufwendige Mods erweitern das Spiel, und führen euch beispielsweise in die Zeit der Klonkriege. Das Strategiespiel bekommt ihr bereits für sechs Euro.

Mit diesen Angeboten ist die Macht wahrlich mit euch. Auf Steam und Origin finden sich noch zahlreiche weitere "Star Wars"-Titel zu günstigen Preisen. Schlag ihr zu, und jagt dank diesen Rabatten einen Todesstern in die Luft? Schreibt es uns in die Kommentare.