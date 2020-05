Death Stranding wird in China zur Wirklichkeit

Die dystopische Welt von Death Stranding ist eigentlich kein Ort, dem die reale Welt nacheifern sollte. Ein Essenslieferant aus China sieht das wohl anders, und stellt eine Erfindung vor, die jedem "Sam Porter"-Cosplay Konkurrenz macht.

Sam Porter aus Death Stranding bekommt bald Konkurrenz aus China

Hideo Kojima zeigt erneut seine hellseherische Gabe. In seinem neusten Werk, dem Open-Word-Spiel Death Stranding, müsst ihr ganze Berge an Kisten von A nach B bringen. Die Ausrüstung des Protagonisten Sam Porter Bridges sieht dabei eigentlich ziemlich unhandlich aus. Ein Essenslieferant aus China probiert es nun dennoch aus.

Ein Video auf Twitter zeigt, wie ein Mitarbeiter des Lieferanten Ele.me mithilfe eines Exoskeletts mehrere schwere Kisten übereinander trägt. Auch wenn der Clip wie ein teures Cosplay von Sam Porter wirkt, ist die Technologie komplett ernst gemeint. Mithilfe des Anzuges kann ein Mensch Lasten von bis zu 50 Kilogramm ohne Probleme auf dem Rücken transportieren.

Vor allem an Orten, an denen keine Fahrzeuge genutzt werden können, oder etwa in einem Gebäude ohne Aufzug, kann das Exoskelett den Lieferanten enorm entlasten. In dem Video wirkt es jedoch, als könne die Geschwindigkeit noch etwas verbessert werden.

Straight out of a video game: China’s ubiquitous food-delivery app https://t.co/O6kOT9RrJG caught the Chinese internet’s attention this week after testing a powered exoskeleton for its couriers. The exoskeleton endows the wearer with the strength to carry up to 50 kg with ease. pic.twitter.com/4elmxRhLDU