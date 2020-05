Star Wars Jedi: Fallen Order - Kostenloses Update bringt langersehnten Spielmodus

Zur Feier des "Star Wars"-Tages bekommt Jedi: Fallen Order ein kostenloses Update mit vielen neuen Inhalten. Neben mehreren neuen Anpassungsmöglichkeiten für Jedi Ritter Cal Kestis, gibt es auch einen viel gewünschten Spielmodus.

In Star Wars Jedi: Fallen Order könnt ihr nun neue Kämpfe bestreiten.

Star Wars Jedi: Fallen Order lässt euch eigene Herausforderungen erstellen

Die Macht ist mit den Fans von Star Wars Jedi: Fallen Order. Anlässlich des jährlichen internationalen "Star Wars"-Tages am 4. Mai (May the Force) erhält das Action-Adventure ein kostenloses Update.

Mit dabei ist unter anderem ein neuer Spielmodus. Im Meditationstraining könnt ihr in mehreren Arenen gegen Gegnerhorden aus dem Hauptspiel antreten. Wenn ihr den Sieg erlangt, ohne selbst Schaden zu nehmen, erhaltet ihr die vollen drei Sterne.

Im Battle Grid konnt ihr zudem eure eigenen Kampfszenarien erstellen. Dabei stehen auch sämtliche Gegner aus Star Wars Jedi: Fallen Order zur Verfügung, auch die Bosse. Der Lichtschwertkampf gegen zwei Inquisitoren und einen AT-ST ist jedenfalls nichts für einen unerfahrenen Padawan.

Cal Kestis wird zum dunklen Inquisitor

Mit dabei ist außerdem ein "New Game Plus"-Modus. Nach einmaligem Durchspielen könnt ihr das Abenteuer in einer weit weit entfernten Galaxie nun erneut bestreiten. Ihr behaltet zwar all eure Outfits und Lichtschwertteile, eure Machtkräfte, wie etwa den Doppelsprung, müsst ihr allerdings erst wieder freispielen.

Zusätzlich gibt es auch einige neue Anpassungsmöglichkeiten für Jedi Ritter Cal Kestis und seinen Begleiter BD-1. Im New Game Plus könnt ihr nun selbst das Gewand eines dunklen Inquisitors tragen, und mit einem roten Lichtschwert kämpfen. Bisher war das Outfit nur in einer Vision zu sehen gewesen.

Die kompletten Patch Notes könnt ihr euch hier durchlesen.

Mit dem überraschenden Update erhält Star Wars Jedi: Fallen Order einige neuen Inhalte. Werdet ihr für die neuen Herausforderungen in die weit weit entfernte Galaxie zurückkehren? Schreibt es uns in die Kommentare.