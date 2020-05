Ankündigung von FIFA 21 und anderen Top-Titeln bei EA Play 2020 erwartet

EA hat das Datum für das diesjährige PR-Event veröffentlicht. Fans können sich also schon einmal auf die neuen Titel freuen. Wird es neben den erwarteten Infos zu FIFA 21 und Battlefield 6 vielleicht auch einige Überraschungen geben?

Kommt der Volta-Modus in FIFA 21 zurück?

Wie jedes Jahr wird EA auch 2020 das Gaming-Event EA Play abhalten – aber da dieses Jahr aufgrund der Coronakrise nun einmal leider anders als gewohnt verläuft, wird das Event ausschließlich digital stattfinden. Trotzdem warten auf Fans laut der Event-Ankündigung News, Weltpremieren und mehr.

EA Play Live goes digital in 2020!

See you on June 11th at 4pm PST... World premieres, news and more! https://t.co/ShTNzjqJ3D pic.twitter.com/xqmYfGBWfs