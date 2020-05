Xbox Series X: Die ersten Spiele werden bald bekanntgegeben

Microsoft kündigt ein offizielles Event an, welches die Spiele der Xbox Series X sowie das Gameplay auf der Next-Gen-Konsole vorstellen soll. Noch diese Woche sollen Fans auf ihre Kosten kommen.

Die ersten Spiele der Xbox Series X werden endlich vorgestellt.

Microsofts Next-Gen-Konsole lässt noch einige Monate auf sich warten. Bis zum Weihnachtsgeschäft ist demnach noch ein bisschen Zeit um die Xbox Series X den Spielern genauer vorzustellen. Nachdem das Unternehmen bereits im März die finalen Details zur Hardware teilte und seine Fans damit positiv überraschte, wünschten sich Viele vor allem Eines: Informationen über die Spiele für die Xbox Series X.

Über Twitter kündigt Microsoft nun endlich das nächste Event an, das etwas Klarheit schaffen soll. Das nächste InsideXbox soll bereits am Donnerstag, dem 7. Mai um 17 Uhr deutscher Zeit stattfinden und soll sich komplett auf die Spiele und das Gameplay mit verbesserter Grafik konzentrieren.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X.



Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX