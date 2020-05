Wenn ihr zum Zocken unterwegs für euer Smartphone noch die passenden Bluetooth-Earbuds sucht, solltet ihr euch den heutigen Deal des Tages ansehen: Bei MediaMarkt gibt es die neuen Samsung Galaxy Buds Plus besonders günstig.

Unterwegs liegen seit dem Erfolg der Airpods von Apple Wireless-Earbuds voll im Trend. Ob für den Musikgenuss, Podcasts oder den richtigen Sound beim Zocken ohne nerviges Kabel, kompakte Bluetooth-Kopfhörer sind unheimlich praktisch. Die neueste Airpods-Alternative von Samsung bekommt ihr zum Beispiel aktuell zu einem Top-Preis: Bei MediaMarkt gibt es die Samsung Galaxy Buds Plus für 109 Euro versandkostenfrei im Angebot.

Den Deal-Preis erhaltet ihr, indem ihr euch beim MediaMarkt-Newsletter anmeldet und anschließend den 10-Euro-Gutschein einlöst. Dieser wird euch per E-Mail zugeschickt und ist 48 Stunden gültig. Dadurch reduziert sich der aktuelle Angebotspreis von 119 Euro auf 109 Euro.

Samsung Galaxy Buds Plus: Lohnt sich der Deal? Was können die In-Ear-Kopfhörer?

Die Preisentwicklung bei idealo.de zeigt, dass ihr die Galaxy Buds Plus bei MediaMarkt zu einem wirklich guten Preis bekommt. Selbst ohne den Gutschein ist der Deal noch interessant. Für gewöhnlich zahlt ihr zwischen 134 und 142 Euro (169 Euro UVP).

Bei den Galaxy Buds Plus hat Samsung eine Schippe in puncto Sound, Akkulaufzeit und Sprachqualität gegenüber den Galaxy Buds der 1. Generation draufgelegt. Der Akku hält pro Ladung mit 11 Stunden fast doppelt so lang. Ein weiterer Treiber je Stöpsel sorgt für besseren Sound und ein zusätzliches Mikrofon soll euch bei Anrufen besser verständlicher machen. Auf aktive Geräuschunterdrückung müsst ihr allerdings verzichten. Lediglich die Stöpsel selbst bieten eine passive Abschirmung von den Umgebungsgeräuschen.

Wenn ihr besonders kompakte und unauffällige In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit ordentlichem Sound sucht, die lange durchhalten, lohnen sich die Galaxy Buds Plus aber definitiv.