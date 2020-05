Zwei Publisher tauschen Spiele wie Pokémon-Karten

Die Publisher THQ Nordic und Koch Media präsentieren jetzt auf Twitter, wie sie ihre Spiele wie Sammelkarten eintauschen. Bedeutet dies, dass Fans der Franchises mit neuen Spielen rechnen können?

Red Faction ist nur eine der Marken, die jetzt den Pokémon-Trainer, Verzeihung, Publisher wechselt.

Red Faction, Risen und Co. werden zum Sammelspaß

In einem Tweet zeigt THQ Nordic mit einem sehr anschaulichen Bild, wie der Publisher mit dem Schwesterunternehmen Koch Media diverse Spiele-IPs austauscht:

THQ Nordic trades Painkiller & Red Faction for Koch Media's Sacred, Risen, Rush for Berlin, Second Sight & Singles: Flirt Up Your Life!



Koch waves farewell as their IPs are transferred. „Take good care of them!“#THQNordic #KochMedia pic.twitter.com/HLVmXJXY9K — THQ Nordic (@THQNordic) May 5, 2020

Auf dem Bild werden Marken wie Red Faction, Risen und Painkiller in guter alter Pokémon-Manier klassisch per Game Boy transferiert. Bei diesem Tweet handelt es sich natürlich nur um einen kleinen Scherz der Publisher, welche sich ein Mutterunternehnmen teilen. Somit bleiben die Spiele genau genommen im gleichen Konzern.

Dieser Tausch deutet darauf hin, dass der Konzern den jeweiligen Spielen die größtmögliche Aufmerksamkeit zukommen lassen will und diese an den neuen Stellen am besten gegeben ist. Nicht jeder Trainer ist für jedes Pokémon die beste Option, so verhält es sich wohl auch mit Publishern.

Das dürfte Fans der getauschten Spiele hellhörig werden und auf neues Potential für die bestehenden Marken hoffen lassen. Den Antworten unter dem Tweet nach zu urteilen, würden sich die Spieler besonders über ein neues Lebenszeichen von Red Faction oder Second Sight freuen. Ob euch neue Remakes, Portierungen oder gar Teile erwarten werden, bleibt reine Spekulation.

Welcher Publisher wärt ihr?

Eine lustige Aktion von THQ Nordic und Koch Media. Für Fans ist Daumen drücken angesagt, dass der Tausch schon bald Früchte in Form von frischen Spielen tragen wird. Für welches Spiel drückt ihr die Daumen am meisten? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare.