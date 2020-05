Beliebter Halo-Teil kommt auf dem PC zurück

Die Halo: Master Chief Collection ist ein wahrer Segen für Nostalgiker und Fans der Halo-Reihe. Seit Dezember 2019 ist diese auch für den PC verfügbar. Ab nächster Woche reiht sich ein weiterer beliebter Teil in die Kollektion ein.

Halo 2: Anniversary erscheint für Steam und Xbox Game Pass

Ab dem 12. Mai ist es soweit, die Halo: Master Chief Collection erhält Zuwachs in Form von Halo 2: Anniversary, dem erfolgreichen Remaster des Klassikers Halo 2.

In einem Tweet verkündet Xbox Game Pass die freudige Nachricht:

Halo 2: Anniversary is coming May 12



Halo 2: Anniversary is coming May 12

Neben dem Xbox Game Pass wird das Spiel im Rahmen der Master Chief Collection natürlich auch auf Steam verfügbar sein. Mit dem Hinzufügen von Halo 2: Anniversary umfasst die Master Chief Collection für den PC dann bereits drei Spiele des beliebten Franchises. Bis Ende des Jahres soll die Kollektion noch um Halo 3, Halo 3: ODST und Halo 4 erweitert und somit komplettiert werden.

Fans der Reihe können sich also ab dem 12. Mai wieder in rasante Weltraum-Action in Halo 2: Anniversary stürzen. Freut ihr euch auf den Teil? Und besitzt ihr bereits die Master Chief Collection? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!