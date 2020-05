Amazon zeigt erstes Gameplay zum kostenlosen Shooter aroundAmazon mit seinem eigenen Amazon Games Entwicklerstudio den Sprung in die Gaming-Szene und releast schon diesen Monat den kostenlosen Shooter Crucible. Ein Trailer stellt das Spiel und seine vielen Modi vor.

Amazon stellt einen interessanten Shooter vor.

Crucible will mit Modi-Vielfalt überzeugen

Bekannt ist der Riesenkonzern Amazon vor allem für seinen Lieferservice sowie einige Dienste bezogen auf die Unterhaltungsbranche. Namentlich Amazon Prime und Audible. Nun möchte sich das Unternehmen zusätzlich verstärkt auf die Videospielbranche konzentrieren und stellt in einem kurzen Trailer den Shooter Crucible vor.

In dem Action-PvP schlüpft ihr in die Rolle eines auserwählten Jägers, wobei euch ein interessantes Spektrum an Charakteren geboten wird – von laufenden Katzen bis hin zu blauen Aliens ist so Einiges vertreten. Bereits am 20. Mai könnt ihr euch das kostenlose Multiplayerspiel auf Steam herunterladen.

Schaut euch hier den Trailer zum Shooter an:

Eure Entscheidungen sollen den Verlauf der Geschichte bestimmen. Wie das umgesetzt wird und wie umfangreich die Geschichte des Spiels ausfallen wird, bleibt abzuwarten.

Den Kern des Spiels bilden aber die verschiedenen Modi, die der Trailer vorstellt. So sollt ihr unter anderem in „Herzstück der Schwärme“, einem klassischen „Capture The Flag“-Modus, in zwei Teams von je vier Spielern gegeneinander antreten. „Alphajäger“ hingegen ist ein „Battle Royal“-Modus, in dem ihr euch gemeinsam mit einem Partner gegen den Rest der Jäger verbündet um als letztes Team übrig zu bleiben.

Welches kommende Action-Game passt am besten zu euch?

Was haltet ihr von Amazons ersten Schritten in Richtung Gaming? Werdet ihr Crucible eine Chance geben oder kann der intergalaktische Shooter euer Interesse nicht wecken? Schreibt es uns in die Kommentare.