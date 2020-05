The Last of Us 2: Neuer Trailer macht die Wartezeit unerträglich

Noch 48 Tage! Sony hat einen neuen Trailer zu The Last of Us 2 veröffentlicht, um die Vorfreude ein letztes Mal anzuheizen. Dieser gibt den bisher tiefsten Einblick in die düstere Geschichte von The Last of Us 2. In wenigen Wochen können die Spieler das post-apokalyptische Abenteuer dann selbst erleben.

Ellie ist bereit, alles zu tun. In The Last of Us 2 begebt ihr euch auf einen blutigen Rachefeldzug.

The Last of Us 2: Neuer Trailer gibt Einblick in die Abgründe der Story

Bis zum Release von The Last of Us 2 ist es nicht mehr weit. Um die Fans auf den Release einzustimmen, hat Sony heute einen neuen Trailer zu The Last of Us 2 auf YouTube hochgeladen. Dieser geht auf die äußerst düstere Geschichte der Fortsetzung ein. Hier könnt ihr ihn euch anschauen:

The Last of Us 2: Ein höllischer Rachefeldzug

So vielversprechend die Geschichte von The Last of Us 2 auch wirkt, umso trauriger ist es, dass kürzlich die gesamte Geschichte im Netz veröffentlicht worden ist. Es wird gemunkelt, dass das Material von einem verärgerten Mitarbeiter stammt.

Entwickler Naughty Dog bedauert die Situation, wie er im Statement schrieb, warnte die Fans vor Spoilern und wünscht allen Fans dennoch Vergnügen mit seinem kommenden Spiel. The Last of Us 2 wird nach mehreren Verschiebungen nun am 19. Juni 2020 exklusiv für PS4 erscheinen.

