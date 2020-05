In CoD: Warzone treffen die besten "Battle Royale"-Spieler aufeinander und erbringen beeindruckende Leistungen. Um ihnen die verdiente Beachtung zukommen zu lassen, haben wir die besten Kill-Clips aus dem "CoD: Warzone"-Reddit herausgesucht und bitten euch, in einer Umfrage den besten Kill der Woche zu wählen.

Reddit-User condefle hat es alleine mit einem Helikopter in CoD: Warzone aufgenommen - ohne Schusswaffen!

CoD: Warzone - 3 Profis (und ein Cheater) stellen ihre besten Kills vor

Um in CoD: Warzone zu gewinnen, braucht ihr Können, Taktik, Schnelligkeit - und manchmal auch etwas Glück. Alle Kandidaten, die wir für den besten Kill der Woche gegeneinander antreten lassen, weisen diese Fähigkeiten auf, naja fast alle. Im Folgenden stellen wir sie euch vor. In der unteren Umfrage könnt ihr dann für euren Favoriten in CoD: Warzone abstimmen.

Messer gegen Helikopter

Reddit-User condefle hat es alleine mit einem Helikopter in CoD: Warzone aufgenommen. Hierfür hat er nur ein Messer verwendet. Auch wenn er den Kampf letztendlich nicht überlebt hat, ist der Kampf dennoch sehr beeindruckend.

Cluster Strike im Finale

Anstatt selbst im Finale von CoD: Warzone anzutreten, stößt Reddit-User gaboglt lieber später dazu. Nachdem der Cluster Strike die ganze Arbeit übernommen hat, versteht sich. James Bond wäre stolz!

Der weiteste Schuss

Reddit-User thebossman2123 hat sich auf Scharfschützengewehre spezialisiert. Der untere Clip zeigt laut ihm seinen bislang weitesten Abschuss in CoD: Warzone - zwischen 650 und 700 Metern! Eine sehr beeindruckende Leistung!

Glitchige Panne

Der letzte Clip stammt von Reddit-User The_Shep66 und zeigt nicht seinen besten Kill, sondern das Dahinscheiden seines Killers. Nachdem dieser ihn mit dem Heli-Glitch umgebracht hat, erhält der Spielverderber im Finale seine verdiente Strafe. Damit hat er sich einen Platz in dieser Abstimmung verdient.

In CoD: Warzone treffen Legenden aufeinander - und alle wollen sie das Match für sich entscheiden. Dazu braucht es Können, Schnelligkeit, Taktik und auch etwas Glück. Welcher Kill hat euch am besten gefallen? Stimmt in der oberen Umfrage ab. Wir sind gespannt auf euer Urteil!