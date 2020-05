PS Plus-Spiele: Über 50.000 Fans protestieren gegen Mai-Auswahl

Die Fans sind unzufrieden mit den kostenlosen "PS Plus"-Spielen" für Mai. Sie haben sich etwas Hochkarätigeres als zwei Simulatoren gewünscht. Um ihrer Empörung Ausdruck zu verleihen, wurde eine Online-Petition ins Leben gerufen, die ihre Zielzahl zeitnah erreichen könnte. Eine Antwort seitens Sony steht noch aus.

Die neuen "PS Plus"-Spiele sorgen nicht überall für Freudensprünge ...

Die Gratis-Games für PlayStation-Plus-Abonnenten im Mai sind der Landwirtschafts-Simulator 2019 und Cities Skylines – zwei Simulatoren also, die zwar großen Wert auf Strategie, dafür aber deutlich weniger Fokus auf Action legen. Das kam bei einem Großteil der Spieler überhaupt nicht gut an.

PS-Plus-Games im Mai: Online-Petition aus Protest

Nachdem ein Fake-Leak zuvor noch die Spiele Dark Souls Remastered und Dying Light angekündigt hatte, war die Enttäuschung über das tatsächliche Angebot für den Monat Mai greifbar. Als Reaktion auf die Gratis-Simulatoren haben PlayStation-Gamer deswegen eine Online-Petition ins Leben gerufen, in der sie Sony zu einem Umdenken auffordern.

Mit bereits über 50.000 Unterschriften machen die enttäuschten Gamer ihrer Empörung Luft. Der Text der Petition wurde zwar mit einem Schuss (Galgen-)Humor verfasst, allerdings wird darin betont, dass das Simulator-Aufgebot auf die Spieler wie ein „verspäteter Aprilscherz“ wirkt. Trotz der beachtlichen Online-Mobilisierung ist es aber fraglich, ob die Petition den gewünschten Erfolg haben wird.

PlayStation-Plus-Games im Mai: Ändert Sony das Angebot?

Es passiert nur sehr selten, dass Sony auf die Stimmen zum monatlichen Gratis-Aufgebot reagiert. Schließlich gibt es bei jeder PS-Plus-Ankündigung Kritiker, die sich schlicht andere Spiele gewünscht hätten – es kann eben nicht immer jeder Geschmack getroffen werden.

Es gibt allerdings einen Präzendenzfall, als Sony das PS-Plus-Angebot kurzfristig verändert hat: Im Juli 2019 wurde das bereits angekündigte Spiel PES 2019 gegen Detroit: Become Human ausgetauscht. Auch wenn dazu keine offizielle Begründung von Sony geliefert wurde, vermuteten Gamer, dass die negative Fan-Reaktion für diesen Schritt verantwortlich war. Ob es auch dieses Mal eine Last-Minute-Änderung geben wird, bleibt abzuwarten.

