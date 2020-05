Pokémon: Das ultimative Ranking aller Generationen

Beinahe 900 Taschenmonster beherbergt das Pokémon-Franchise mittlerweile – und mit jeder Generation werden es mehr. Einige Editionen sind dabei aber besser gelungen als andere. Wir haben euch deswegen das ultimative Ranking der 8 Generationen erstellt.

Klickt hier für unser Ranking aller Editionen:

Ob nostalgische Pixel-Grafik in Pokémon: Rote und Blaue Edition oder eine Inselwanderschaft in Pokémon Sonne und Mond – jede Generation ist auf ihre Art und Weise besonders. Wie gut die Konzepte für die jeweiligen Spiele aufgehen, erfahrt ihr in unserer Bilderstrecke.

Pokémon Schwert & Schild leitete vergangenes Jahr die 8. Generation ein.

Und, stimmt ihr unserem Ranking zu oder habt ihr eine andere Meinung zu dem einen oder anderen Serienableger? Waren wir zu hart zu eurem Lieblingsspiel oder zu nachsichtig mit einem bestimmten Teil? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!