CoD: Modern Warfare - Krasser Rekord wird von Cheater beendet

Cheater sind weiterhin ein ärgerliches Problem in CoD: Modern Warfare. Noch viel schlimmer ist es, wenn sie gezielt versuchen, die Leistungen eines anderen Spielers zu zerstören. Hier erfahrt ihr, wie ein Streamer, durch einen Betrüger, seine beeindruckende Siegesserie verlor.

Ein krasser Rekord on CoD: Modern Warfare wurde ausgrechnet durch einen Cheater beendet.

Der Streamer "Hype Stallion" hat sich an der Herausforderung versucht, wie viele Spiele er in Call of Duty: Modern Warfare gewinnen kann. Nach zehn Streams und über 90 Stunden lag sein persönlicher Rekord bei 357 Siegen, ohne dazwischen eine einzige Niederlage zu erleben.

Umso ärgerlicher, dass diese Leistung durch einen Cheater zunichte gemacht wurde. Auf Twitter wendet sich der Streamer an die Entwickler und zeigte einen Ausschnitt aus der letzten Runde seiner Siegesserie. Während einer Runde Domination trat ein Spieler mit einem Aimbot dem gegnerischen Team bei und sorgte so für ein Ende des Rekords.

Die Killcam zeigt deutlich, dass der Cheater mit jedem Schuss einen Kopfschuss landet. Solche Zielgenauigkeit ist ohne unerlaubte Hilfsmittel sicher nicht zu erreichen. Von Entwickler Infinity Ward fordert "Hype Stallion" nun, die Siegesserie in seinen Statistiken wiederherzustellen. Aktuell habe er "gar nichts mehr".

YO @InfinityWard @charlieINTEL @CallofDuty @CallofDutyUK



We were on a 357 winstreak on stream.



10 streams, 90+ hours put into this.



AND AN AIMBOTTER, just joined my game, NUKED AND LEFT.



SURELY you can do something about this?



Reset my stat/streak!?



Now i got nothing. pic.twitter.com/nrXgOIJnVi