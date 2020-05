Prince of Persia-Fans warten seit Jahren vergeblich auf ein neues Lebenszeichen der Reihe. Ein auf Twitter geteiltes YouTube-Video sorgt jetzt für helle Aufregung unter Spielern. Dieses Lebenszeichen ist jedoch alles andere als neu.

Prince of Persia Redemption bietet beeindruckende Kampf- und Actionszenen.

Der Brancheninsider Daniel Ahmad hat auf Twitter ein YouTube-Video geteilt, welches ein dreiminütiges Gameplay des bisher eher unbekannten Prince of Persia Redemption zeigt.

Der Grund für die Unbekanntheit des mittlerweile acht Jahre alten Videos ist, dass es sich bei dem gezeigten Gameplay um einen eingereichten Spielevorschlag handelt, welcher seitens Ubisoft verworfen wurde. Das geplante Spiel wurde also nie verwirklicht. Schade für die Fans, denn das gezeigte Gameplay kann sich echt sehen lassen. Besonders, wenn man bedenkt, dass es über acht Jahre alt ist.

Bei dem Videomaterial handelt es sich allerdings nicht wirklich um Gameplay-Aufnahmen, sondern um ein Video, dass lediglich das später angestrebte Gameplay simulieren soll. Dies bestätigt nun auch Jonathan Cooper, welcher unter anderem an Assassin's Creed 3 beteiligt war, der sich an das Projekt erinnert:

Wow - haven't seen this in ages. Amazing work from animation director Khai Nguyen (For Honor) and team. This target game footage (pre-rendered game pitch) inspired our own pitch for Assassin's Creed 3 as they did such a great job making it look like real gameplay. https://t.co/U9cy7v4fNp