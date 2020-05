Darauf haben viele bereits gewartet: Im Rahmen von Inside Xbox hat es erste Spielszenen zu kommenden Next-Gen-Spielen gegeben. Mit dabei ist unter anderem das neue Assassin's Creed.

In Assassin's Creed: Valhalla werdet ihr unter anderem von einem Raben begleitet.

Während Sony zur PlayStation 5 erneut etwas schweigt, lässt Microsoft weiter die Hüllen für die Xbox Series X fallen. Die neuste Ausgabe von Inside Xbox hat sich dieses Mal jedoch nicht der Hardware der nächsten Generation gewidmet, sondern den Spielen. Einige ausgewählte Dritthersteller haben gezeigt, was euch potentiell zu Beginn der Next Gen erwartet.

Assassin's Creed: Valhalla

Bereits im Vorfeld als eines der Highlights festgelegt war Assassin's Creed: Valhalla. Der neuste Spross von Ubisofts Vorzeige-Franchise hat im Rahmen von Inside Xbox einen ersten Gameplay-Teaser erhalten, der euch mit in das Wikinger-Zeitalter von Assassinen und Templern mitnimmt. Allzu viele direkte Spielszenen solltet ihr allerdings nicht erwarten:

Das sind die ersten Spielszenen aus dem neuen Assassin's Creed:

Einen Releasetermin für Assassin's Creed: Valhalla gibt es noch nicht. Das Action-Rollenspiel soll voraussichtlich zum Jahresende erscheinen und zwar für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und Google Stadia.

Dirt 5

Ein Stück weit überraschend hat Codemasters eine Fortsetzung der Dirt-Reihe angekündigt. Dabei handelt es sich nicht um Dirt Rally 3, sondern Dirt 5. Hierbei konzentrieren sich die Entwickler gemäß des ersten Videos mehr auf einen Fun- und Arcade-Faktor, statt auf puren Realismus.

Erscheinen soll Dirt 5 im Oktober 2020 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox One. Im Frühjahr 2021 soll zudem Google Stadia abgedeckt werden.

Vampire - The Masquerade: Bloodlines 2

Auch Paradoxs kommendes Vampir-Rollenspiel Vampire - The Masquerade: Bloodlines 2 wird für die Xbox Series X erscheinen. In einem neuen Trailer gewährt das Studio neue Einblicke in die Fortsetzung zu einem Kultklassiker.

In Vampire: Bloodlines 2 solltet ihr nicht zwingend mit Vampiren tanzen:

Einen Releasetermin für das Rollenspiel gibt es aktuell noch nicht. Ob es in diesem Jahr noch klappt, steht schlichtweg in den Sternen.

Yakuza: Like A Dragon

Der sanfte Neustart der Yakuza-Reihe findet seinen Weg in die westlichen Gefilde. Yakuza: Like A Dragon erscheint für Xbox Series X, Xbox One und den PC im Laufe des Jahres. Ein neuer Trailer gewährt sowohl altbekannte als auch frische Einblicke:

Yakuza: Like A Dragon rückt einen neuen Protagonisten in den Fokus:

Einen festen Releasetermin gibt es noch nicht. Zudem dürfte es sicher sein, dass der neue Serienteil auch für die PlayStation 4 und vermutlich PlayStation 5 erscheint.

Scarlet Nexus

Bandai Namco hat für die Xbox Series X eine neue Marke aus dem Hut gezaubert: Scarlet Nexus. Darin verkörpert ihr in der Zukunft einen Soldaten einer Elite-Truppe, die mit psychischen Kräften gegen übernatürliche Gegner in den Kampf ziehen.

Zum sehr actionlastigen Spiel haben die Entwickler weder Releasetermin noch Releasejahr genannt. Vermutlich wird die Entwicklung noch ein wenig mehr Zeit in Anspruch nehmen.

The Medium

Neues Horror-Futter von Bloober Team, den Entwicklern von Blair Witch, Observer und Layers of Fear. In The Medium schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Mediums, welches von merkwürdigen und gruseligen Erscheinungen und Visionen heimgesucht wird. Als Spieler erlebt ihr zwei verschiedenen Welten: eine reale Welt und eine Geisterwelt.

Erscheinen soll The Medium voraussichtlich Ende 2020 für PC und Xbox Series X.

Weitere Ankündigungen

Neben den bereits vorgestellten Spielen wurden außerdem die folgende Spiele für die Xbox Series X angekündigt oder bestätigt:

Bright Memory Infinite

Scorn

Chorus

Madden 21

Call of the Sea

The Ascent

Second Extinction

Das war er also, der erste Einblick in die kommende Konsolengeneration. Microsoft selbst hält sich mit seinen Entwicklerstudios noch zurück. Voraussichtlich im Juli sollen jedoch Spielszenen zu Halo: Infinite und weiteren Spielen folgen.