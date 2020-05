Cyberpunk 2077: "Maul Cosplay"-Trailer beeindruckt sogar Entwickler

Wer braucht schon Keanu Reeves? Der Trailer zum Fan-produzierten „Cyberpunk 2077“-Film „Phoenix Program“ sieht fantastisch aus und macht Lust auf die düstere Zukunftsvision.

Cyberpunk 2077 kommt im September 2020 in die Läden

Cyberpunk 2077 von Entwickler CD Projekt Red wird voraussichtlich eines der Spiele-Highlights in diesem Herbst – und die Cosplay-Community stellt sich darauf mit dem aufwendigen Kurzfilm Phoenix Program ein. Der erste Trailer mit Stuntman Ben Bergmann alias Maul Cosplay ist nun online und zeigt einen faszinierenden Trip in die Sci-Fi-Welt von Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077: Der Trailer zu „Phoenix Program“

Der Trailer fängt die dystopische Atmosphäre des kommenden Spiele-Hits Cyberpunk 2077 perfekt ein. Auch die kompromisslose Action und die zwielichtigen Charaktere werden in dem Trailer ideal umgesetzt.

Bei dem Kurzfilm „Phoenix Program“ führt Vi-Dan Tran Regie, der unter anderem bereits Erfahrungen in der Musikvideo-Produktion und im Stunt-Bereich von großen Hollywood-Produktionen hat. Die Rolle von Johnny Silverhand, der im Spiel von Keanu Reeves verkörpert wird, übernimmt der bekannte Cosplayer Maul Cosplay. Gedreht wird der Film in Deutschland.

Cyberpunk 2077: Maul Cosplay mit neuem Projekt

Ben Bergmann alias Maul Cosplay zählt zu den populärsten Cosplayern der Welt – und hat bereits in der Vergangenheit mit aufwendigen Projekten für Aufsehen gesorgt. Er spielte unter anderem Darth Maul im Kurzfilm Darth Maul: Apprentice und verkörperte zudem im Auftrag von CD Projekt Red auch schon Geralt von Riva.

Kein Wunder also, dass CD Projekt Red auch überaus positiv auf den Trailer zu Cyberpunk 2077: Phoenix Program reagiert hat. Die Entwickler posteten auf Twitter, dass sie die Veröffentlichung des Films kaum abwarten können. So geht es uns wohl allen.

Was haltet ihr von dem Trailer zu Cyberpunk 2077: Phoenix Program? Werdet ihr euch den Kurzfilm anschauen, wenn er veröffentlicht wird? Und wer gefällt euch besser in der Rolle von Johnny Silverhand, Keanu Reeves oder Ben Bergmann? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!