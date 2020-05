Besonders Konsolen-Preise sind durch die Nachfrage während der sozialen Distanzierung in die Höhe gestiegen. Wer nach einem Angebot für die aktuelle Konsolengeneration von Microsoft gesucht hat, kann sich aktuell die Xbox One X (1 TB) mit „Star Wars Jedi: Fallen Order“ im Bundle zu einem attraktiven Preis bei Saturn sichern.

Bildquelle: gorodenkoff/iStock, Getty Images; Microsoft

Xbox One X (1 TB) + Star Wars: Jedi Fallen Order: Zum Angebot bei Saturn*

Update vom 11.05.2020:

Nachdem viele Konsolen-Bundles in letzter Zeit ausverkauft waren oder stark im Preis gestiegen sind (z. B. Nintendo Switch), gibt es aktuell wieder ein günstigeres Angebot für Xbox-Fans: Bei Saturn bekommt ihr derzeit die Xbox One X (1 TB) + Star Wars Jedi: Fallen Order für 269 Euro (versandkostenfrei), wenn ihr euch für den Saturn-Newsletter anmeldet und den 10-Euro-Rabatt nutzt. Ihr erhaltet den Gutschein per E-Mail und müsst ihn innerhalb von 72 Stunden bei einem Artikel ab 100 Euro einlösen.

Alternativ gibt es das Xbox-Bundle auch ohne Newsletter-Abo bei Saturn via eBay für 274 Euro, indem ihr den Gutschein „POWEREBAY5E“ nutzt.

Xbox One X (1 TB) + Star Wars: Jedi Fallen Order: Zum Angebot bei eBay (Saturn)*

Ursprünglicher Artikel vom 04.03.2020:

Microsoft versucht weiterhin neue Kunden für das eigene Konsolen-Ökosystem zu gewinnen. Mit attraktiven Bundle-Angeboten lockt man unentschlossene Gamer an. Wenn ihr bereits mit dem Gedanken gespielt habt euch eine Xbox zu kaufen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt: Bei Amazon bekommt ihr aktuell die Xbox One X (1 TB) + Star Wars Jedi: Fallen Order im Bundle für nur 269 Euro statt 289 Euro . Die Preisentwicklung bei Idealo.de zeigt, dass das Bundle in der Vergangenheit nur ein Mal günstiger im Angebot war.

Xbox One X im Angebot: Für wen lohnt sich das Fallen-Order-Bundle?

Wer auf der Suche nach der aktuell immer noch leistungsstärksten Konsole auf dem Markt ist, kann auch 2020 noch zu einem Xbox-One-X-Bundle greifen. Mit „Star Wars Jedi: Fallen Order“ gibt es zudem einen echten Top-Titel für Fans dazu. In unserem Test konnte das Spiel begeistern und eine Wertung von 92 Prozent erreichen.

Auch wenn die neue Xbox bereits angekündigt ist, bleibt die aktuelle Generation zu diesem Preis weiterhin attraktiv. Da der Release der nächsten Generation nicht vor dem Weihnachtsgeschäft 2020 ansteht und sowohl derzeitige Spiele als auch Controller kompatibel bleiben werden, ist das Frustrisiko gering. Solltet ihr später wechseln wollen, ist eure Investition nicht umsonst.

Xbox One X (1 TB) + Star Wars: Jedi Fallen Order: Direkt zu Saturn*

Aber nicht nur für Gamer ist eine Xbox interessant. Auch Filmfreunde profitieren von den Fähigkeiten der Konsole. Die Xbox One X (sowie das S-Modell) spielt Blu-rays in 4K-Auflösung ab – im Gegensatz zur PS4 von Sony. Mit einer aktuellen Xbox erspart ihr euch also gleichzeitig einen separaten Blu-ray-Player, der meist sogar mehr kostet als die Spielekonsole.