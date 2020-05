Horizon: Zero Dawn 2 soll grafisch neue Maßstäbe setzen

Der Nachfolger zu dem epischen PS4-Abenteuer befindet sich derzeit wohl in der Produktion – und dank einer Online-Anzeige wissen wir, dass Horizon: Zero Dawn 2 visuell hohe Ziele verfolgt.

Horizon: Zero Dawn war schon ein visuelles Highlight

Seitdem Horizon Zero Dawn 2017 zu einem riesigen Erfolg geworden ist, warten Fans des Sci-Fi-Abenteuers bereits sehnlichst auf den nächsten Teil. Zwar gibt es leider bisher noch keine offiziellen Trailer oder andere Ankündigungen zu Horizon 2 – aber es sind in den letzten Monaten dennoch schon einige Hinweise auf das Spiel aufgetaucht, die äußerst vielversprechend klingen.

Horizon 2 – Stellenausschreibung verspricht üppige Pflanzenwelt

Leaks und Stellenausschreibungen von Guerilla Games, das Studio hinter Horizon: Zero Dawn, lassen erahnen, dass fieberhaft am am zweiten Teil von Horizon gearbeitet wird. Eine dieser Jobausschreibungen hat nun ein besonderes Licht auf die grafischen Ansprüche des Spiels geworfen.

Das Studio hat darin nach technischen Spezialisten zum Erschaffen einer verblüffenden Pflanzenwelt gesucht. Die Ausschreibung spezifierte zunächst, dass diese Position für das Spiel Horizon gesucht würde, doch der Name des Spiels wurde kurz darauf aus der Anzeige entfernt.

In der Anzeige wird zudem betont, dass Guerilla Games mit diesem Spiel das Setzen eines grafischen Maßstabs für die gesamte Videospiel-Industrie anstrebe. Ihr könnt euch also in Horizon 2 auf ein wahrlich außergewöhnliches visuelles Erlebnis freuen.

Horizon 2: Wann kommt das Spiel?

Leider ist zu diesem Zeitpunkt abgesehen von den erwähnten Leaks noch nichts Weiteres über Horizon 2 bestätigt. Ihr müsst euch also noch bis zur offiziellen Ankündigung mit genaueren Informationen zur Story, den Charakteren und der Welt gedulden. Auch die Fragen wann genau das Spiel erscheinen und ob es direkt für die PS5 verfügbar sein wird, sind derzeit noch ungeklärt.

Kennt ihr euch mit den PlayStation-Konsolen aus? Testet hier euer Wissen!

Freut ihr euch auf Horizon 2? Glaubt ihr, dass sich die grafische Leistung des Vorgängers noch toppen lässt? Wie wird Aloys Geschichte weitergehen? Und wann wird das Spiel endlich erscheinen? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!