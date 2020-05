Animal Crossing: New Horizons gibt seinen Spielern viele Möglichkeiten ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen. Ein fleißiger Reddit-Nutzer ist mit der Lebenssimulation allein wohl nicht mehr zufrieden, und stellt im Spiel ein neues Spiel nach. Hier bekommt ihr alle Informationen zu dem aufwendigen Tetris-Nachbau.

Für die perfekte Tetris-Runde fehlt Animal Crossing: New Horizons nur noch die Musik.

Reddit-Nutzer baut Tetris in Animal Crossing: New Horizons nach

Die Lebenssimulation Animal Crossing: New Horizons bietet eigentlich genügend Aktivitäten, durch die sich das Inselleben genießen lässt. Der Reddit-Nutzer "valou_le_loulou" fühlt sich davon wohl nicht ausgelastet und beschließt, einen Spieleklassiker nachzustellen.

Mit Stop-Motion und Zeitraffer sieht es wirklich so aus, als würde er Tetris spielen. Eigentlich fehlt nur noch die typische Musik, und die Illusion wäre perfekt. In Wirklichkeit nutzt "valou_le_loulou" jedoch lediglich das Terraforming-Tool des Spiels.

Die Tetris-Steine sind nichts anderes als Wege, die er in aufwendiger Kleinarbeit den Bildschirm "hinunterwandern" lässt. Das Ergebnis ist perfekt. Der Baumeister hat sogar an einen besonderen Effekt hinzugefügt, wenn sich die Steine auflösen.

Das Video hat in gerade einmal 16 Stunden mehr als 55.000 Upvotes erhalten. In den Kommentaren wird die Zeit und die Geduld, die für das Projekt nötig waren, gefeiert. Der Nutzer "walrus_operator" schreibt: "Ich bin erstaunt, wie kreativ die Leute in Animal Crossing werden! Ich hätte niemals erwartet, dass es so durch die Decke geht und ein solches kulturelles Event wird."

Der Hintergrund zeigt eindrucksvoll, wie lange die Konstruktion wirklich gedauert hat. Wolken ziehen über das Spielbrett hinweg, und sogar ein gelber Ballon mit Geschenken ist kurzzeitig zu sehen. In den Kommentaren gibt "valou_le_loulou" zu, dass er sich nicht zurückhalten konnte, und dem Ballon hinterhergejagt sei.

Der Tetris-Nachbau verdient Bewunderung. Den Klassiker in Animal Crossing: New Horizons nachzubauen, muss einige Stunden gedauert haben. Was haltet ihr von dem Video? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.