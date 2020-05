Guerilla Collective: Live Gaming Event auf Twitch angekündigt

Die E3 wurde für 2020 vollständig gestrichen und hinterlässt für viele Spieler ein großes Loch. Ein Zusammenschluss aus verschiedenen Studios und Publishern kündigt jedoch mit der Guerilla Collective kurzerhand ein eigenes Live Event auf Twitch an.

Das Guerilla Collective ist ein Zusammenschluss unterschiedlicher Personen aus der Gaming-Branche

Indie-Event füllt im Juni die Lücke der E3

Nachdem jegliche Hoffnung auf einen Online-Auftritt der E3 für dieses Jahr geschwunden war und mit den Summer Games immerhin ein Event für die Riesen der Branche angekündigt wurde, zieht jetzt auch der Indie-Bereich nach. Guerilla Collective wird ein dreitägiges Live Event auf Twitch und soll vom 6. bis zum 8. Juni andauern.

Zu den teilnehmenden Studios zählen neben bekannteren Vertretern wie Larian Studios und Paradox Interactive auch viele kleinere Entwickler, die im Rahmen des Events neue Spiele präsentieren können.

Das Line-Up für den ersten Tag besteht hauptsächlich aus News und Interviews

Stehen die ersten beiden Tage noch im Zeichen des bekannten Formates der Pressekonferenzen, soll es am 8. Juni diverse **Interviews, Trailer und Gameplay-Demos **zu sehen geben. Das Event beginnt am 6. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit und wird von Greg Miller, Mitglied des Kinda Funny Podcasts, moderiert. Verfolgen könnt ihr das Guerilla Collective Event auf Twitch.

Was haltet ihr von der Idee ein weiteres Ersatz-Event für die E3 ins Leben zu rufen? Sprechen euch die Indie-Entwickler an, oder interessiert euch die ganze Sache eher weniger? Lasst uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren wissen!