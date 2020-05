Capcom will Rekorde von Monster Hunter: World mit neuen Spielen übertrumpfen

Capcom berichtet über das erfolgreiche vergangene Jahr und gibt Einblicke in seine Zukunftspläne. Die Verkaufsrekorde von Monster Hunter: World sollen noch bis zum Frühjahr 2021 allein mit neuen Spielen übertroffen werden.

Capcom schmiedet große Pläne

Das japanische Unternehmen Capcom steht zahlentechnisch momentan sehr gut da. Das präsentiert der Spielentwickler und Publisher nun in einem Bericht, der auch die Pläne des kommenden Rechnungsjahres offenbart. Nach diesen möchte Capcom nämlich noch dieses Jahr die enormen Verkaufszahlen von Monster Hunter: World mit neuen Spielen toppen.

Im vergangenen Jahr verkaufte sich das Rollenspiel samt seines DLCs Monster Hunter World: Iceborn noch einmal millionenfach. Gemeinsam mit Spielen wie Resident Evil 2 Remake sorgte es für 25,5 Mio. verkaufte Einheiten verschiedener Capcom IPs. 2020, beziehungsweise das Rechnungsjahr 2021, soll das Bisherige aber toppen. Stolze 28 Mio. Einheiten sollen nämlich bis zum Frühjahr 2021 verkauft werden. Dabei hat Capcom bisher keine Spiele angekündigt, die diesen immensen Erfolg vermuten lassen.

Resident Evil 8 scheint so gut wie bestätigt

Trotz der momentan ausbleibenden Spiele scheint man sich bei Capcom aber sicher zu sein die enormen Zahlen der Vorjahre übertrumpfen zu können. Offensichtlich hat der Entwickler das eine oder andere Ass im Ärmel. Gerüchten zufolge könnte es sich bei den nicht angekündigten Spielen um den nächsten „Resident Evil“-Hauptteil oder ein Remake von Resident Evil 4 handeln. Über Resident Evil 8 kursieren bereits viele vermeintliche Leaks, die altbekannte Charaktere und ein osteuropäisches Setting bestätigen wollen. Themen wie Okkultismus, Hexen und Halluzinationen sollen den Serienableger vom Rest der Reihe abheben.

Was für Spiele Capcom noch dieses Jahr ankündigen und veröffentlichen will, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Feststeht, der Entwickler scheint sehr überzeugt von den auf euch zukommenden Releases zu sein und scheut sich nicht diese Selbstsicherheit auch nach außen zu tragen.

Was denkt ihr: mit welchen Spielen können wir dieses Jahr noch rechnen? Wird Capcom den Hype um Resident Evil am Leben erhalten und gleich zwei Resi-Spiele bringen? Würdet ihr euch darüber freuen oder gibt es bestimmte Releases, die ihr euch stattdessen wünscht? Schreibt es uns in die Kommentrae!